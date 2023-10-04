О них 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. В частности, это касается времен СССР.
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Потенциал российского ядерного оружия
Любое оружие нуждается в систематических проверках. Не исключением является и ядерное. Там есть специальные элементы, которые постоянно распадаются и нагреваются, а значит, его нужно постоянно охлаждать. Это очень сложная техническая процедура, требующая больших средств.
"Раз в 10 лет нужно делать осмотр этого боеприпаса и смотреть пригоден ли он или нет. Там нужно заменять определенные элементы или полностью заменять находящееся в нем ядерное топливо", – отметил эксработник КГБ.
Сергей Жирнов о вероятном состоянии российского ядерного оружия: смотреть видео
Но, по словам Жирнова, в России при СССР все проверки были только на бумаге, а фактически никто не инспектировал настоящее состояние оружия. Поэтому сейчас есть большие вопросы относительно его возможностей.
"Так было до Путина. Он ставил задачу по новым видам вооружения, возможно оно (способное – 24 Канал). Но с тех пор прошло 25 лет и уже должны дважды проводиться соответствующие проверки", – добавил он.
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