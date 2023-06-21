Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, ядерное оружие используется для создания дыр в обороне противника.

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Насколько реальна угроза применения Россией ядерки

Жданов отметил, что россияне действуют абсолютно неадекватно, поэтому не следует исключать вожможности применения ядерного оружия. В то же время они могут, например, использовать заминированные станции для шантажа.

Комментируя заявление Джо Байдена по поводу высокой угрозы применения Россией ядерки, он высказал мнение, что эти слова были направлены на внутреннюю аудиторию США. Ведь американский лидер произнес это на встрече с возможными донорами своей предстоящей президентской кампании.

Военный эксперт отметил, что запугивание или угроза тяжелыми последствиями – это один из способов добывания средств. Так, в частности, пытаются растрогать доноров и попросить как можно больше денег.

Жданов прокомментировал ядерные угрозы России: смотрите видео

Целесообразен ли такой шаг

Жданов пояснил, что с военной точки зрения применение тактического ядерного оружия, например, чтобы остановить украинских защитников, нецелесообразно. Оно используется для создания дыр в обороне противника, когда одним ударом можно накрыть полосу его обороны.

По его словам, от него не столь велико загрязнение, поскольку мощность заряда, в частности, артиллерийских боеприпасов составляет 0,4 – 0,8 килотонны. То есть это не остановит войска. Если же бойцы находятся в броне – там есть система противоатомной защиты, они просто выйдут из района заражения, а потом применят средства дезактивации.

В настоящее время во всем мире ядерное оружие – это оружие сдерживания,

– заметил Жданов.

Если Путин применит его в качестве наступательного или оружия угрозы, добавил военный эксперт, оно потеряет такой статус. Вероятно, что страны "ядерного клуба" не простят ему такую выходку. Это фактор сдерживания, хотя в случае с Путиным можно ожидать чего угодно.

Угрозы России ядерным оружием: коротко