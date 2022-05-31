Что сделает с Россией шестой пакет санкций

Шестой, разрушительный не за горами! И пусть пока эмбарго частичное, но есть еще отключение "Сбербанка" от SWIFT, блокировка трех рупоров пропаганды и еще больше персональный санкций!

ЕС решился

Спасибо европейскому сообществу и верим Шарлю Мишелю, который анонсирует согласование плана по новому списку санкций в отношении России.

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И наконец, после 1,5 месяца дискуссии страны ЕС решаются показать коллективную мощь больному диктатору, который развязал войну в Украине и шантажирует мир! Не получится!

Что потеряет Россия

Даже частичное эмбарго на нефть ставит российский бюджет на грань дефицитности. Рашка будет вынуждена сокращать расходы.

Пока расчеты предварительные, но за три месяца 2022 года расходы бюджета рашистов составили 6 триллионов рублей. Доходы – 7,2 триллиона. То есть, бюджет был профицитный.

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3а первые 3 месяца 2022 года их нефтегазовые доходы составили 2,97 триллиона рублей, из которых 2,5 триллиона от добычи и экспорта нефти.

От частичного эмбарго рашисты потеряют примерно (расчеты предварительные!) 1,4 триллиона доходов. Это означает доходы в 5,8 триллиона при расходах в 6 триллионов. А заимствований негде взять, а золотовалютные резервы заморожены.

Итак, с принятием шестого пакета Россия потеряет триллионы поступлений, которые тратились на войну против Украины, и получит дефицитный бюджет! Ждем!

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