Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции после саммита ЕС.

Венгрию освободили от нефтяного эмбарго против России

Она отметила, что другие элементы в 6-м пакете санкций присутствует десфитизация Сбербанка.

Сбербанк – это самый крупный российский банк с долей в 37%. Поэтому это хорошо, что сейчас мы десвифтизируем Сбербанк,

– сказала фон дер Ляен.

ЕС также запретил:

страхование и перестрахование российских кораблей европейскими компаниями,

предоставление российским компаниям разного рода бизнес-услуг,

остановка трансляции в ЕС еще трех российских государственных СМИ , широко распространяющих дезинформацию.

Кроме того, как добавил президент Европейского совета Шарль Мишель, ЕС расширит санкционный перечень лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

К слову, 30 мая Евросоюз согласовал запрет на экспорт российской нефти. Это позволит фактически сократить ориентировочно 90% импорта нефти из России в ЕС до конца 2022 года.

Да, новые санкции против России запретят:

закупку сырой нефти;

покупку нефтепродуктов из страны-террористки.

"Это сразу охватывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования для ее военной машины", – объяснил Мишель.

Ранее Евросоюз затягивал введение 6-го пакета санкций против России. Владимир Зеленский задал риторический вопрос ЕС: "Откуда взялось столько могущества у тех, кто блокирует 6 пакет санкций против России?".

Коротко о 6 пакете санкций против России

Евросоюз разработал шестой пакет санкций против России . Среди других ограничений он включает также эмбарго на поставку газа из России в страны Европы. В частности, это ударит по экономике России, ведь страна-агрессор не будет получать в бюджет много средств.

Ведь, как писали СМИ, только за первые два месяца войны Россия заработала 62 миллиарда долларов от продаж газа, нефти и угля. Причем, большинство денег отправили страны Евросоюза. А за 2021 год Москва получила от ЕС 140 миллиардов евро, то есть по 12 миллиардов евро в месяц.

27 мая заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква рассказал, что без решения об эмбарго российской нефти 6-й пакет санкций будет не нужен . В частности известно, что процесс блокируют пророссийские власти Венгрии.

31 мая стало известно, что Европейский Союз согласовал частичное нефтяное эмбарго против России. Однако Венгрию от него освободили.

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