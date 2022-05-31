Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції після саміту ЄС.

До теми Угорщину звільнили від нафтового ембарго проти Росії

Вона зазначила, що інші елементи у 6 пакеті санкцій присутня десфівтизація Сбербанку.

Сбербанк – це найбільший російський банк з часткою у 37%. Тому це добре, що нині ми десвіфтизуємо Сбербанк,

– сказала фон дер Ляєн.

ЄС також заборонила:

страхування і перестрахування російських кораблів європейськими компаніями,

надання російським компаніям різного роду бізнес-послуг,

зупинка трансляції у ЄС ще трьох російських державних ЗМІ, які широко поширюють дезінформацію.

Крім того, як додав президент Європейської ради Шарль Мішель, ЄС розширить санкційний перелік осіб на тих, хто відповідальний за воєнні злочини в Україні.

До слова, 30 травня Євросоюз погодив заборону експорту російської нафти. Це дозволить фактично скоротити орієнтовно 90% імпорту нафти з Росії до ЄС до кінця 2022 року.

Так, нові санкції проти Росії заборонять:

закупівлю сирої нафти;

купівлю нафтопродуктів з країни-терористки.

"Це одразу охоплює понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування для її військової машини", – пояснив Мішель.

Раніше Євросоюз затягував запровадження 6 пакету санкцій проти Росії. Володимир Зеленський поставив риторичне питання ЄС: "Звідки взялося стільки могутності у тих, хто блокує 6 пакет санкцій проти Росії?".

Коротко про 6 пакет санкцій проти Росії

Євросоюз розробив шостий пакет санкцій проти Росії. Серед інших обмежень, він включає також ембарго на постачання газу з Росії у країни Європи. Зокрема це вдарить по економіці Росії, адже країна-агресор не отримуватиме в бюджет багато коштів.

Адже, як писали ЗМІ, тільки за перші два місяці війни Росія заробила 62 мільярди доларів від продажу газу, нафти та вугілля. Причому більшість грошей відправили країни Євросоюзу. А за 2021 рік Москва отримала від ЄС 140 мільярдів євро, тобто по 12 мільярдів євро за місяць.

27 травня заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква розповів, що без рішення про ембарго російської нафти 6-й пакет санкцій буде не потрібний. Зокрема відомо, що процес блокує проросійська влада Угорщини.

Тож, 31 травня стало відомо, що Європейський Союз таки погодив часткове нафтове ембарго проти Росії. Проте Угорщину від нього звільнили.

Відео до теми – Євросоюз узгодив шостий пакет санкцій проти Росії