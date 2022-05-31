Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції після саміту ЄС.
До теми Угорщину звільнили від нафтового ембарго проти Росії
Вона зазначила, що інші елементи у 6 пакеті санкцій присутня десфівтизація Сбербанку.
Сбербанк – це найбільший російський банк з часткою у 37%. Тому це добре, що нині ми десвіфтизуємо Сбербанк,
– сказала фон дер Ляєн.
ЄС також заборонила:
- страхування і перестрахування російських кораблів європейськими компаніями,
- надання російським компаніям різного роду бізнес-послуг,
- зупинка трансляції у ЄС ще трьох російських державних ЗМІ, які широко поширюють дезінформацію.
Крім того, як додав президент Європейської ради Шарль Мішель, ЄС розширить санкційний перелік осіб на тих, хто відповідальний за воєнні злочини в Україні.
До слова, 30 травня Євросоюз погодив заборону експорту російської нафти. Це дозволить фактично скоротити орієнтовно 90% імпорту нафти з Росії до ЄС до кінця 2022 року.
Так, нові санкції проти Росії заборонять:
- закупівлю сирої нафти;
- купівлю нафтопродуктів з країни-терористки.
"Це одразу охоплює понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування для її військової машини", – пояснив Мішель.
Раніше Євросоюз затягував запровадження 6 пакету санкцій проти Росії. Володимир Зеленський поставив риторичне питання ЄС: "Звідки взялося стільки могутності у тих, хто блокує 6 пакет санкцій проти Росії?".
Коротко про 6 пакет санкцій проти Росії
- Євросоюз розробив шостий пакет санкцій проти Росії. Серед інших обмежень, він включає також ембарго на постачання газу з Росії у країни Європи. Зокрема це вдарить по економіці Росії, адже країна-агресор не отримуватиме в бюджет багато коштів.
- Адже, як писали ЗМІ, тільки за перші два місяці війни Росія заробила 62 мільярди доларів від продажу газу, нафти та вугілля. Причому більшість грошей відправили країни Євросоюзу. А за 2021 рік Москва отримала від ЄС 140 мільярдів євро, тобто по 12 мільярдів євро за місяць.
- 27 травня заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква розповів, що без рішення про ембарго російської нафти 6-й пакет санкцій буде не потрібний. Зокрема відомо, що процес блокує проросійська влада Угорщини.
- Тож, 31 травня стало відомо, що Європейський Союз таки погодив часткове нафтове ембарго проти Росії. Проте Угорщину від нього звільнили.
Відео до теми – Євросоюз узгодив шостий пакет санкцій проти Росії