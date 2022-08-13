Что сдерживает США признать россию государством-спонсором терроризма: объяснение Фейгина

россия уже пошла на столько преступлений и совершила столько, что этого уже более чем достаточно, чтобы признать ее государством, спонсирующим терроризм. Но в США до сих пор не приняли это решение и объяснили, что это повлияет на союзников.

Об этом на ютубе 24 канала рассказал российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин. Он также отметил, что россия уже пошла на столько преступлений и совершила столько, что этого уже более чем достаточно, чтобы признать ее государством, спонсирующим терроризм.

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Каждый раз они пробивают новое дно и опускаются еще ниже, потому что внутренность этого режима – террористическая. Неважно, какой это террор – индивидуальный, вооруженный или военный. У россии есть манера не брать ответственности за те теракты и военные преступления, которые она совершает в Украине,

– говорит Фейгин.

По словам правозащитника, россия позволяет себе ужасное убийство военнопленных в Еленовке, ведь это не вкладывается в голову. Украина никогда бы в жизни такого не позволила, но в этом и вся суть – россии, как террористического государства, говорит он.

Марк Фейгин правозащитник Процесс присвоения россии этого статуса продолжается, его запустили Латвия и Литва. Я думаю, что в США это будет труднее идти, поскольку касается ограничений для всех сфер – визовых, банковских и санкции для третьих стран.

По мнению Марка Фейгина, именно будущие ограничения и сдерживают США от принятия такого решения, и Блинкен говорит об этом публично. Но Нэнси Пелоси отметила, что решение можно получить через Конгресс, правда, это будет более долгий путь.

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