Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что одним из этапов Курской операции является именно сковывание российских сил. Россиянам же для контрнаступления нужно достаточное количество сил, те военные, которые должны быть в Донецкой области, могут оказаться на Курщине.

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Что сейчас происходит в Курской области.

Военный эксперт рассказал, что из-за тактики ВСУ по удержанию россиян в Курской области, оккупанты решили попробовать оттеснить украинские войска с целью деблокады в районе населенного пункта Коренево.

Россияне не имеют существенных успехов, всего на этом участке сконцентрировано примерно 35 тысяч российских военных.

Это один из этапов, который планировался во время Курской операции, что Украине нужно будет осуществлять сковывающие операции, не допустить перемещения противника на другие направления,

– подчеркнул Мусиенко.

Если враг будет пытаться развивать свои контратаки, это будет означать, что россияне будут нести большие потери, а количество подразделений, в которых они будут нуждаться, будет только расти.

Вероятно, что Россия будет вынуждена концентрировать свои войска в Курской области и не перемещать их в Донецкую область на Покровское направление.

Украинские войска готовились к этому сценарию и держат рубежи. Они не несутся сломя голову и понимают, что нужно стабилизировать фланги, обеспечивать тылы. Сейчас эта стратегия работает,

– пояснил военный эксперт.

К слову, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что украинским военным нужно осуществлять удары именно в сторону Москвы и не прекращать движение в Курской области. Когда россияне будут пытаться остановить ВСУ, мы свяжем сотни тысяч российских войск.