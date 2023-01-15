Что сейчас происходит в Соледаре: в Минобороны разъяснили ситуацию
15 января 2023, 21:38Читати новину українською
Источник:Анна Маляр
Сегодня Соледар едва ли не самая горячая точка на фронте. Однако наши защитники стоят каменной стеной и защищают город от захватчиков.
Так, за минувшие сутки россияне обстреляли позиции украинских войск в районах более 20 населенных пунктов. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Защитники Украины отбили не одну атаку оккупантов и в Соледаре, и в ряде других городов. Однако бои продолжаются до сих пор.