Ступак назвал одну вещь, которая сломает российских военных в войне против Украины

Потери личного состава российских захватчиков на войне против Украины почти достигли цифры в 50 тысяч уничтоженных оккупантов. Для россиян это стало переломной цифрой.

Они даже не стали ждать этой "юбилейной" цифры и начали активно искать дополнительную силу и увеличили численность вооруженных сил. Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник СБУ и эксперт Института будущего Иван Ступак.

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Что может сломать россиян в войне против Украины

Но, по мнению Ступака, не само число сломит оккупантов, а непонимание, "куда делись предыдущие наборы россиян". В стране-агрессоре постоянно объявляют новые наборы на войну в Украине. А россияне "радостно хлопают в ладоши, как зверьки в зоопарке и выезжают".

Когда у россиян промелькнет мысль: "Секунду, еще один новый набор? А куда делись предыдущие?". Идут в Украину, а возвращаются исключительно в пакетах, калеки или живые, но с отбитой психикой. Тогда они начнут задавать вопросы своим командирам,

– объяснил экс-сотрудник СБУ.

По его словам, пока такого понимания нет, а если и есть, то властям удается придавливать какие-либо намеки на недовольство.

"Спасет" ли россию 3-й армейский корпус

Россия начала широкомасштабный набор в так называемый 3 армейский корпус, который хочет перебросить в Украину. Оккупанты активно его рекламируют и пугают, что "вот это сила будет".

В россии уже состоялся весенний набор срочников и оккупанты не добрали 30% для своего войска. Так, скоро будет очередной набор.

Я уверен, по меньшей мере 30% у них тоже будет не хватать, а то и больше. И это будет ключевым маркером, который укажет, удастся ли россиянам набрать разрекламированный 3-й армейский корпус.

– отметил Ступак.

По его мнению, эта армия будет в основном на бумаге. Он отметил, что россияне с "промытыми мозгами", которые хотели участвовать в войне, уже пошли и воюют, как и те, кто хотел заработать денег.

Так что деньги уже не работают, как и пропаганда. Поэтому захватчики ищут желающих среди бездомных и в исправительных колониях.

Ступак рассказал, что может сломать россиян: смотрите видео

Потери захватчиков в войне против Украины

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 4 сентября украинские защитники ликвидировали 49 500 российских оккупантов, из них за прошедшие сутки – 450 человек. Также враг несет безумные потери в военной технике, в частности:

танков – 2049 (+15) единиц;

боевых бронированных машин – 4430 (+27) единиц;

артиллерийских систем – 1147 (+13) единиц;

РСЗО – 294 (+1) единицы;

средств ПВО – 156 (+3) единиц;

самолетов – 236 (+1) единиц;

вертолетов – 206 (+1) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+0) единицы,

крылатых ракет – 203 (+0) единицы,

кораблей/катеров – 15 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3276 (+8) единиц;

специальной техники – 106 (+1) единиц.

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.