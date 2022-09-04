Вони навіть не стали чекати цієї "ювілейної" цифри й почали активно шукати додаткову силу та збільшили чисельність збройних сил. Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ та експерт Інституту майбутнього Іван Ступак.

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Що може зламати росіян у війні проти України

Але, на думку Ступака, не саме число зламає окупантів, а нерозуміння, "куди ділися попередні набори росіян". У країні-агресорці постійно оголошують нові набори на війну в Україні. А росіяни "радісно плескають у долоні, як звірятка у зоопарку й виїжджають".

Коли у росіян промайне думка: "Секунду, ще один новий набір? А куди ділися попередні?". Йдуть в Україну, а повертаються виключно у пакетах, каліки або живі, але з відбитою психікою. Тоді вони почнуть ставити питання своїм командирам,

– пояснив ексспівробітник СБУ.

За його словами, наразі такого розуміння немає, а якщо і є, то владі вдається притискати будь-які натяки на невдоволення.

Чи "врятує" росію 3-й армійський корпус

Росія почала широкомасштабний набір до так званого 3 армійського корпусу, який хоче перекинути в Україну. Окупанти активно його рекламують та лякають, що "от це сила буде".

У росії уже відбувся весняний набір строковиків й окупанти не добрали 30% для свого війська. Так, скоро буде черговий набір.

Я впевнений, щонайменше 30% у них теж буде не вистачати, а то й більше. І це буде ключовим маркером, який вкаже, чи вдасться росіянам набрати той розрекламований 3-й армійський корпус,

– зазначив Ступак.

На його думку, ця армія буде здебільшого на папері. Він зазначив, що росіяни з "промитими мізками", які хотіли брати участь у війні – вже пішли й воюють, як і ті, хто хотів заробити грошей.

Отже, гроші вже не працюють, як і пропаганда. Тому загарбники шукають охочих серед безхатченків та у виправних колоніях.

Ступак розповів, що може зламати росіян: дивіться відео

Втрати загарбників у війні проти України

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 4 вересня українські захисники ліквідували 49 500 російських окупантів, з них упродовж минулої доби – 450 осіб. Також ворог зазнає шалених втрат у військовій техніці, зокрема:

танків – 2049 (+15) одиниць;

бойових броньованих машин – 4430 (+27) одиниць;

артилерійських систем – 1147 (+13) одиниць;

РСЗВ – 294 (+1) одиниці;

засоби ППО – 156 (+3) одиниць;

літаків – 236 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 206 (+1) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+0),

крилатих ракет – 203 (+0),

кораблів /катерів – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8 ) одиниць;

спеціальної техніки – 106 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.