В эфире 24 Канала политолог Николай Давидюк сказал, есть ли сейчас конкретные основания, которые побуждают Москву к диалогу с Киевом. Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров цинично заявил о "справедливых переговорах" на принципах Устава ООН, но забыл, что Кремль его грубо нарушает.

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"Россию заставляют говорить украинские дроны, ракеты и присутствие Вооруженных Сил на российской территории. Это единственные 3 фактора, которые побуждают Россию хотя бы о чем-то говорить", – сказал Давидюк.

Обратите внимание! 6 августа Силы обороны прорвали границу России в Курской области. По последним данным, ВСУ контролируют 1263 квадратных километра в Курской области. Цель операции – усиление позиций Украины на переговорах.

Почему Россия акцентирует на увеличение расходов на войну

На днях в Bloomberg сообщили, что в 2025 году страна-агрессор потратит на свою армию и другие силовые органы около 40% федерального бюджета. В целом расходы на "оборону" составят 13,2 триллиона рублей.

Российский курс определяется налогом на коррупцию – это 50%. То есть, когда деньги заходят, половина выносится сразу по карманам,

– отметил политолог.

По его мнению, маловероятно, что дополнительные средства зайдут в бюджет. Возможно, это просто месседж, мол, Запад дает что-то Украине, то Россия и себе тоже увеличивает.

Однако это не выглядит, как желание воевать. Когда вы хотите воевать на плюс 30 миллиардов, то вы их просто тихонько заводите, покупаете оружие и воюете. А когда вы делаете вброс, что у вас есть дополнительные 30 миллиардов и вы ими будете воевать, то это означает, что вы поднимаете свои переговорные ставки,

– добавил Давидюк.

По его словам, такое поведение россиян лишь подтверждает слухи о том, что якобы до конца года могут подморозить обстрелы, а на весну могут что-то подписывать.