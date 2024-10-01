В етері 24 Каналу політолог Микола Давидюк сказав, чи є зараз конкретні підстави, які спонукають Москву до діалогу з Києвом. Нагадаємо, що міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров цинічно заявив про "справедливі переговори" на принципах Статуту ООН, але забув, що Кремль його грубо порушує.

Читайте також "Лише на умовах Росії": Пєсков зухвало відповів на слова Зеленського про закінчення війни

"Росію змушують говорити українські дрони, ракети й присутність Збройних Сил на російській території. Це єдині 3 чинники, які спонукають Росію хоча б про щось говорити", – мовив Давидюк.

Зверніть увагу! 6 серпня Сили оборони прорвали кордон Росії у Курській області. За останніми даними, ЗСУ контролюють 1263 квадратних кілометри на Курщині. Мета операції – посилення позицій України на переговорах.

Чому Росія акцентує на збільшення витрат на війну

Днями у Bloomberg повідомили, що у 2025 році країна-агресор витратить на свою армію та інші силові органи близько 40% федерального бюджету. Загалом витрати на "оборону" складуть 13,2 трильйона рублів.

Російський курс визначається податком на корупцію – це 50%. Тобто, коли гроші заходять, половина виноситься одразу по кишенях,

– зазначив політолог.

На його думку, малоймовірно, що додаткові кошти зайдуть в бюджет. Можливо, це просто меседж, мовляв, Захід дає щось Україні, то Росія і собі теж збільшує.

Однак це не виглядає, як бажання воювати. Коли ви хочете воювати на плюс 30 мільярдів, то ви їх просто тихенько заводите, купуєте зброю та воюєте. А коли ви робите вкид, що у вас є додаткові 30 мільярдів й ви ними воюватимете, то це означає, що ви підіймаєте свої переговорні ставки,

– додав Давидюк.

За його словами, така поведінка росіян лише підтверджує чутки про те, що нібито до кінця року можуть підморозити обстріли, а на весну можуть щось підписувати.