Прихвостень российского президента заявил, что это возможно только при условии достижения Владимиром Путиным "поставленных целей". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что сказали в Кремле о словах Зеленского об окончании войны

Дмитрий Песков заявил, что "любая война, она так или иначе завершается миром". Однако он отметил, что для российских властей "абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей" в войне.

Как только эта цель будет достигнута тем или иным путем, специальная военная операция будет завершена, – цинично сказал пресс-секретарь Путина.

К слову, Владимир Зеленский в интервью ABC News заявлял, что война России против Украины "ближе к завершению", чем многие думают. Поэтому президент Украины призвал союзников усилить украинскую армию, чтобы Украина с "сильной позиции" подтолкнула Путина к прекращению войны.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле будут изучать план победы Украины, если тот будет в официальных источниках. В то же время он отметил, что к содержанию публикаций в СМИ относительно этого плана в администрации президента России относятся с осторожностью.