Об этом сообщают российские СМИ. Вскоре этот план победы Владимир Зеленский должен продемонстрировать президенту США Джо Байдену, передает 24 Канал.

К теме План победы Зеленского будет содержать продолжение операции в Курской области, – The Times

Как отреагировали в Кремле на план победы Украины

Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит план президента Украины Владимира Зеленского, если тот будет в официальных источниках.

В то же время он заявил, что к содержанию публикаций в СМИ в администрации российского президента относятся с осторожностью.

Ранее Владимир Зеленский в интервью NBC News отмечал, что план победы Украины будет в формате "4 + 1", где 4 пункта надо выполнить сейчас, а 1 – после войны. Президент объяснил, что в этом плане изложили украинское понимание, как все должно быть, как Украина может победить.

Украинский лидер подчеркнул, что этот план не зависит от решений и действий страны-агрессора. В то же время глава государства подчеркнул, что Курская операция ВСУ – это часть этого самого плана победы.