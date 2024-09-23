Про це повідомляють російські ЗМІ. Незабаром цей план перемоги Володимир Зеленський має продемонструвати президенту США Джо Байдену, передає 24 Канал.

До теми План перемоги Зеленського міститиме продовження операції у Курській області, – The Times

Як відреагували у Кремлі на план перемоги України

Дмітрій Пєсков заявив, що Кремль вивчить план президента України Володимира Зеленського, якщо той буде в офіційних джерелах.

Водночас він заявив, що до змісту публікацій у ЗМІ в адміністрації російського президента ставляться з обережністю.

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News зазначав, що план перемоги України буде у форматі "4 + 1", де 4 пункти треба виконати зараз, а 1 – після війни. Президент пояснив, що у цьому плані виклали українське розуміння, як все повинно бути, як Україна може перемогти.

Український лідер наголосив, що цей план не залежить від рішень та дій країни-агресорки. Водночас глава держави підкреслив, що Курська операція ЗСУ – це частина цього самого плану перемоги.