Лавров пересек все возможные "красные линии" на пути превращения в "соленый огурец"

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров неожиданно стал чуть ли не ключевой фигурой предвыборной кампании "Единой России". И отнюдь не только потому, что каких-либо ярких публичных персон в этой кампании просто нет и сказать "единоросам" по существу нечего.

Многочисленные заявления министра на "встречах с общественностью" цитируют медиа – куда чаще, чем других кандидатов от "партии жуликов и воров". С ним полемизируют на международном уровне – главным образом, разумеется, в Украине, руководство которой Лавров не устает поливать грязью.

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Может быть, россиянам достался яркий публичный политик, пусть даже из путинского окружения? А мы и не знали?

Да нет же! Секрет успеха Лаврова – в его неподобающем поведении.

Лавров и раньше-то не очень заботился о том, что он работает не в пропагандистской обслуге, а целым министром иностранных дел. А сейчас пересек все возможные "красные линии", которые отделяют дипломатию даже не от пропаганды, а от базара.

Еще недавно для заявлений в стиле рыночной торговки у Лаврова была Маша Захарова, с радостью отрабатывающая свой хамский номер не только на встречах с журналистами, но и в социальных сетях. Сейчас Машей работает сам Лавров.

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Еще недавно для оскорблений руководителей других государств и обвинений их в умственной неполноценности у режима был "Киселев-Соловьев", выпрыгивавший от усердия из штанов. Сейчас из штанов выпрыгивает сам Лавров.

Еще недавно для угроз в Кремле использовали Шойгу. Сейчас становится непонятным, кто же на самом деле министр обороны – он или министр иностранных дел?

Странная популярность Лаврова базируется именно на этом несоответствии образа, должности и поведения – министры иностранных дел так себя просто не ведут. Воспитанные люди с манерами – а Лавров вроде бы претендует на это – так себя не ведут.

Это как купить в кондитерской лавке торт с черникой, а у этого торта оказывается вкус соленого огурца. Естественно, ты запомнишь этот десерт и будешь рассказывать о нем друзьям. Так и Лавров.

Я даже не пытаюсь понять, каково ему самому в роли соленого огурца. Понятно же, что на самом деле этот холеный выпускник МГИМО с семьей в Америке, сам проведший большую часть жизни в цивилизованном мире, думает обо всех этих провинциальных чекистах и "чрезвычайщиках", с которыми ему приходится иметь дело ради обеспечения семейного благополучия.

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Как он всех их презирает, как он смеется и над собственными неуклюжими репликами, и над собственными соратниками, и над собственными слушателями, сгоняемыми на встречи с ним. И даже над Машей Захаровой.