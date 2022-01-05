Что связывает Украину и Казахстан
Источник:фейсбук Александра Коваленко
Товарооборот между Казахстаном и Украиной составляет менее 800 миллионов долларов. В 2020 году экспорт из Казахстана в Украину составил 426,1 миллиона долларов, импорт в Казахстан из Украины – 341,9 миллиона долларов.
Энергетика
Между тем, Казахстан неоднократно проявлял заинтересованность в поставках в Украину углеводородов, в частности речь идёт о транзите легких сортов казахстанской нефти по нефтепроводу "Одесса 一 Броды".
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Данные поставки, суммарно с азербайджанскими нефтепродуктами позволили бы Украине компенсировать импорт из нестабильной и недружественной Беларуси, которая попросту занимается реэкспортом российской нефти.
Но, пока разговоры остаются лишь разговорами.
Оружие
Так же Казахстан неоднократно проявлял заинтересованность в военно-техническом сотрудничестве с Украиной.
Например, в рамках XVII Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность", состоявшейся в Киеве с 15 по 18 июня, представители Комитета национальной безопасности Республики Казахстан выразили интерес к продукции "Укроборонпрома".
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Но тот факт, что для вооружённых сил РК более 90% поставок осуществляет Россия, Нур-Султан продолжает сохранять лишь формат заинтересованности и не более того, дабы не раздражать своего гибридного "друга".
То есть, по существу, отношения между Украиной и Казахстаном это очень маленький товарооборот и сплошные выражения заинтересованности, без какой либо практической результативности.
Политика
Кстати, Казахстан регулярно в комитете Генассамблеи ООН в ходе голосований по крымской проблематике поддерживает российскую сторону.
В частности, 17 ноября 2021 года Казахстан голосовал против усиленной резолюции ООН по вопросу прав человека в оккупированном Крыму.
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