Энергетика

Между тем, Казахстан неоднократно проявлял заинтересованность в поставках в Украину углеводородов, в частности речь идёт о транзите легких сортов казахстанской нефти по нефтепроводу "Одесса 一 Броды".

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Данные поставки, суммарно с азербайджанскими нефтепродуктами позволили бы Украине компенсировать импорт из нестабильной и недружественной Беларуси, которая попросту занимается реэкспортом российской нефти.

Но, пока разговоры остаются лишь разговорами.

Оружие

Так же Казахстан неоднократно проявлял заинтересованность в военно-техническом сотрудничестве с Украиной.

Например, в рамках XVII Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность", состоявшейся в Киеве с 15 по 18 июня, представители Комитета национальной безопасности Республики Казахстан выразили интерес к продукции "Укроборонпрома".

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Но тот факт, что для вооружённых сил РК более 90% поставок осуществляет Россия, Нур-Султан продолжает сохранять лишь формат заинтересованности и не более того, дабы не раздражать своего гибридного "друга".

То есть, по существу, отношения между Украиной и Казахстаном это очень маленький товарооборот и сплошные выражения заинтересованности, без какой либо практической результативности.

Политика

Кстати, Казахстан регулярно в комитете Генассамблеи ООН в ходе голосований по крымской проблематике поддерживает российскую сторону.

В частности, 17 ноября 2021 года Казахстан голосовал против усиленной резолюции ООН по вопросу прав человека в оккупированном Крыму.

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