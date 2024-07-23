Базовая подготовка длится 30 суток: в ТЦК дали разъяснения по базовой подготовке для мобилизованных

Винницкий областной ТЦК и СП предоставил разъяснения относительно базовой общевойсковой подготовки для новобранцев. Программа, которая длится 30 суток, включает теоретические и практические занятия, а также самостоятельную подготовку.

Полученных знаний и навыков будет достаточно, чтобы получить военно-учетную специальность "стрелок". После завершения базовой подготовки новобранцы направляются в воинские части или на дополнительное обучение.

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Как проходит базовая общевойсковая подготовка

Винницкий областной ТЦК и СП опубликовал разъяснения о проведении БОВП для лиц, которых мобилизовали в особый период или тех, кого приняли на военную службу по контракту и они не имеют военного опыта или имеют перерыв в военной службе.

Базовая подготовка длится 30 суток. Во время БЗВП предусмотрено теоретическую и практическую составляющие, а также самостоятельную подготовку,

– отметили в ТЦК и СП.

Там добавили, что за время БЗВП новобранцы приобретают первичные знания, умений и навыков, необходимых для выполнения обязанностей и получения военно-учетной специальности "стрелок".

После завершения базовой подготовки они направляются в воинские части или, при необходимости, проходят дополнительное профессиональное обучение.