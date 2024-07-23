Отриманих знань та навичок буде достатньо, щоб отримати військово-облікову спеціальність "стрілець". Після завершення базового вишколу новобранці направляються до військових частин або на додаткове навчання.

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Як проходить базова загальновійськова підготовка

Вінницький обласний ТЦК та СП опублікував роз'яснення щодо проведення БЗВП для осіб, яких мобілізували в особливий період або тих, кого прийняли на військову службу за контрактом і вони не мають військового досвіду чи мають перерву у військовій службі.

Базовий вишкіл триває 30 діб. Під час БЗВП передбачено теоретичну та практичну складові, а також самостійну підготовку,

– зазначили в ТЦК та СП.

Там додали, що за час БЗВП новобранці набувають первинних знань, умінь і навичок, необхідних для виконання обов’язків та отримання військово-облікової спеціальності "стрілець".

Після завершення базового вишколу вони направляються до військових частин або, за необхідності, проходять додаткове фахове навчання.