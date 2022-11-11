Что такое нативная реклама и как она может помочь бизнесу: рассказываем на примере Recreativ

В современном мире практически все, что нас окружает, является рекламным носителем: начиная от фонарного столба и заканчивая браузером вашего смартфона. Неудивительно, что с такой агрессивной активностью компаний у потребителей уже появился иммунитет к брендовым сообщениям. Или, как говорят, медийщики: "баннерная слепота".

Так что теперь реклама неэффективна? Нет. Просто это означает, что бизнес должен быть более изобретательным, чтобы достучаться до своей потенциальной аудитории.

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Сломать систему и завладеть вниманием аудитории поможет рекреатив с нативной рекламой.

– это реклама, которая имеет естественный вид среди нерекламного контента, органично вписывается в оформление страницы, соответствует наполнению и ожиданию аудитории.

Представьте: вы читаете интересующую вас публикацию, в которой рассматривается вопрос повышения производительности работников, где между советами видите уместную рекламу тимбилдинг-ивента или компании по обеспечению офисов комплексными обедами. Согласитесь, вероятность, что вы кликнете на нее гораздо выше, чем если бы вы увидели эту же рекламу в потоке обычной баннерки.

Пример нативной рекламы от Recreativ / Фото Recreativ

Преимущества нативной рекламы

Пробивает баннерную слепоту. Нативный материал замечают 60% пользователей. Имеет большее доверие и не вызывает раздражения. Благодаря смарт-алгоритмам, сеть выдает ваши рекламные материалы именно там, где они будут уместны и полезны для вашей аудитории. Имеет высокий охват. Алгоритмы Recreativ подбирают наиболее релевантные по теме площадки с высокой посещаемостью. ​Подходит для продвижения практически любого товара или услуги.

Кому стоит попробовать нативную рекламу

Сегодня больше возможностей для размещения, поэтому многие бренды используют нативную рекламу, чтобы привлечь аудиторию к своим ресурсам.

"Если вы видите, что привычные каналы коммуникации стали показывать негативную динамику, это сигнал к изменению либо стратегии, либо инструментов. Конечно, более рационально сначала прощупать новые инструменты. И нативная реклама – идеальное поле для эксперимента", – комментирует руководитель сети нативной рекламы Recreativ.