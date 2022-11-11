Тож тепер реклама неефективна? Ні. Просто це означає, що бізнесу слід бути більш винахідливим, щоб достукатися до своєї потенційної аудиторії.

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Зламати систему та заволодіти увагою аудиторії допоможе рекреатив з нативною рекламою.

Нативна реклама – це реклама, яка має природний вигляд серед нерекламного контенту, органічно вписується в оформлення сторінки, відповідає її наповненню та очікуванню аудиторії.

Уявіть: ви читаєте цікаву вам публікацію, в якій розглядається питання підвищення продуктивності працівників, де поміж порадами бачите доречну рекламу тімбілдінг-івенту чи компанії із забезпечення офісів комплексними обідами. Погодьтесь, вірогідність, що ви клікнете на неї значно вища, ніж якби ви побачили цю ж рекламу в потоці звичайної баннерки.

Приклад нативної реклами від Recreativ / Фото Recreativ

Переваги нативної реклами

Пробиває банерну сліпоту. Нативний матеріал помічають 60% користувачів. Має більшу довіру та не викликає роздратування. Завдяки смарт-алгоритмам, мережа видає ваші рекламні матеріали саме там, де вони будуть доречними та корисними для вашої аудиторії. Має високе охоплення. Алгоритми Recreativ підбирають найбільш релевантні за тематикою майданчики з високою відвідуваністю. ​​Підходить для просування практично будь-якого товару чи послуги.

Кому варто спробувати нативну рекламу

Сьогодні більше можливостей для розміщення, тому багато брендів використовують нативну рекламу, щоб залучити аудиторію на свої ресурси.

"Якщо ви бачите, що звичні канали комунікації стали показувати негативну динаміку, це сигнал до зміни або стратегії, або інструментів. Звісно, раціональніше спочатку промацати нові інструменти. І нативна реклама – ідеальне поле для експерименту", – коментує керівник мережі нативної реклами Recreativ.