Что такое ракета "Калибр", которыми оккупанты бьют по Украине: доступное объяснение в видео

Спасатели подготовили для украинцев объяснение, что такое крылатые ракеты "Калибр". Ими российские захватчики обстреливают Украину.

Крылатая ракета ЗМ-54 "Калибр" имеет длину от 6,2 до 8,2 метра. Ее масса достигает от 1 800 до 2 300 кг. Боевая часть – от 200 до 450 килограммов.

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"Калибр" может поражать цели на расстоянии от 200 до 2 500 километров. К объекту ракета летит на сверхнизких высотах – всего 10 – 20 метров над поверхностью земли.

Спасатели объяснили, что означает "сверхзвуковая". Звук ракеты слышно вместе с взрывом. Когда человек слышит звук "Калибра", времени укрыться в убежище уже не будет.

Что такое ракета "Калибр": смотрите видео

Угроза ракетных ударов остается высокой

Сергей Братчук – спикер Одесской областной военной администрации – сообщил, что в Черном море увеличилась группировка российских кораблей. Они несут ракеты типа "Калибр".

В ГСЧС призывали украинцев не относится легкомысленно к своей жизни. Когда извещают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь. Кроме того, следует показывать правильный пример детям.

Оккупанты выпустили по Одесчине ракету

В ОК "Юг" сообщили, что российские захватчики 6 июля выпустили из самолета Су-35 по Одесчине ракету. К счастью, ее сбила ПВО.

Известно, что ракета воздушного базирования Х-31 была запущена из акватории Черного моря.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить российским оккупантам значительные потери. По состоянию на 6 июля известно о 36 500 ликвидированных оккупантов. Кроме того, удалось уничтожить:

боевых бронированных машин – 3789 единиц;

артиллерийских систем – 812 единиц;

РСЗО – 247 единиц;

средств ПВО – 107 единиц;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 187 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 664 единицы;

крылатых ракет – 153 единицы;

кораблей/катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2648 единиц;

специальной техники – 65 единиц.

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