Что такое рашизм: в сети показали видеообъяснение

Российские оккупанты совершили подлое нападение на Украину, оправдывая войну "очищением страны нацистов". Весь цивилизованный мир принял сторону Украины, понимая абсурдность этого аргумента.

Все чаще в сети звучит объяснение, что россияне хуже фашистов и имеют извращенную идеологию. Она называется рашизмом и обязательно войдет в историю, присоединившись к фашизму и нацизму.

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Что такое рашизм

В сети показали видео, которое за минуту ярко демонстрирует всю суть рашизма. Высшесть россиян, желание изменить границы войной, готовность применить ядерное оружие – у врага нет никаких моральных ценностей и логичности в своих действиях.

Видео о рашизме

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