"Что теперь с ним будет": ведущие 24 канала разнесли новый бред от Лукашенко
Самопровозглашенный президент Лукашенко хочет влезть в переговоры России и Украины по мирному урегулированию войны. Якобы без Беларуси не может быть никаких переговоров.
Полнейшая чушь
Однако ведущие Артем Овдиенко и Екатерина Соляр считают, что это – бред сумасшедшего. Об этом они сказали в прямом эфире 24 канала.
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Соляр заметила, что такое ощущение, будто суфлер Лукашенко где-то сбился, потому что он перескакивал на такие слова, которые не связываются в какое-то отдельное предложение. "Ощущение такое, что его вырвали из контекста", сказала ведущая.
А сказки о том, что война "за забором государства", для кого он рассказывает? Для военных, которые сидели рядом с ним за столом,
– отметил Овдиенко.
Он подчеркнул, что они прекрасно знают, что Беларусь непосредственно участвует в этой войне. Россияне осуществляют артобстрелы с территории этой страны, а также стартуют с белорусских аэродромов для того, чтобы бомбардировать территорию мирной Украины.
"Для кого этот цирк, что Лукашенко устроил, был рассчитан. Такое впечатление, что он сам себе это рассказывал и сам же со своих слов радовался", – считает журналист.
Не побоялся произнести слово "война"
Впрочем, как заметила Соляр, из уст Лукашенко прозвучало слово "война". Поэтому ей теперь интересно – насколько сильно на него обидится "бункерный дед" Путин.
"Что теперь будет Лукашенко за то, что он сказал слово "война"?", – задумалась ведущая.
Что сказал Лукашенко о переговорах
Он считает, если эта война "за забором его страны" и Беларусь "ввязали в это западные страны", то они якобы имеют полное право присутствовать на переговорах.
Более того, Лукашенко убежден, что "никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей не может быть", поскольку война также и серьезно влияет на ситуацию в стране.
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