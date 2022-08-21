Об этом 24 каналу рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Он также отметил, что Эрдоган вряд ли привез на встречу с Зеленским что-то очень революционное.

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Единственное, что теоретически мог привезти во Львов Эрдоган, это условный Минск-3. Речь идет о заморозке конфликта, начале долгих переговоров. Все, как уже было в 2014-2015 годах,

– отмечает Семиволос.

По словам специалиста, мы прекрасно понимаем, чем закончился минский процесс, а также то, что это единственный вариант, когда-то принятый во внимание.

"Эрдоган не мог привезти что-то радикально отличное от предложений, которые были в минских договоренностях", – добавляет Семиволос.

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Добавим, что вместе с Эрдоганом в Украину прибыли члены турецкого правительства, в частности, глава МИД, министр обороны, министр энергетики, министр сельского хозяйства, министр торговли, руководитель турецкой разведки и другие.

В рамках визита Эрдогана Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с турецким коллегой Хулуси Акаром. Участие во встрече глав Минобороны Турции приняли и министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу.

Также по результатам встречи был подписан меморандум, согласно которому Турция поможет Украине восстановить инфраструктуру после войны. Меморандум подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш.

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