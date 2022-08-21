Про це 24 каналу розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Він також зазначив, що Ердоган навряд привіз на зустріч із Зеленським щось вкрай революційне.

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Єдине, що теоретично міг привезти до Львова Ердоган, це умовний Мінськ-3. Мовиться про замороження конфлікту, початок довгих перемовин. Все, як вже було у 2014-2015 роках,

– зазначає Семиволос.

За словами фахівця, ми чудово розуміємо, чим закінчився мінський процес, а також те, що це єдиний варіант, який колись був взятий до уваги.

"Ердоган не міг привезти щось радикально відмінне від пропозицій, які були у мінських домовленостях", – додає Семиволос.

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Додамо, що разом із Ердоганом до України прибули члени турецького уряду, зокрема глава МЗС, міністр оборони, міністр енергетики, міністр сільського господарства, міністр торгівлі, керівник турецької розвідки та інші.

У рамках візиту Ердогана міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з турецьким колегою Хулусі Акаром. Участь у зустрічі глав Міноборони Туреччини взяли й міністри закордонних справ Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу.

Також за результатами зустрічі було підписано меморандум, відповідно до якого Туреччина допоможе Україні відновити інфраструктуру після війни. Меморандум підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

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