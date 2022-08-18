В Мининфраструктуры анонсировали создание рабочей группы по вопросам восстановления

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры. Меморандум предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины.

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Документ был подписан в присутствии президента Владимира Зеленского и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция – наш стратегический союзник и война только подчеркнула это. Мы благодарны турецким партнерам за намерение в сотрудничестве по восстановлению разрушенной россией инфраструктуры,

– сказал Александр Кубраков.

Министр инфраструктуры подчеркнул, что в Украине знают турецкий бизнес "как надежного партнера", из-за чего рассчитывают вскоре выйти на конкретные практические результаты совместного восстановления.

Кубраков сообщил, что в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления, в рамках которой будут прорабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций и развивать конкретные проекты для сотрудничества.

Предполагается, что турецкие бизнес и государственные структуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь,

- говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

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