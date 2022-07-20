Что будет с мужчинам, которые выехали за границу до войны и не вернулись

Многие украинские мужчины выехали за границу еще до войны, но обратно не вернулись. Поэтому возникает вопрос, может ли им грозить ответственность или нет.

Тема ответственности за невозвращение в Украину часто набирает обороты. Все из-за того, что почти все находящиеся в стране мужчины призывного возраста не имеют права уехать за границу.

Но ответственность за это во время военного положения не установлена. Об этом рассказал юрист Ростислав Кравец 19 июля.

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Закон не предусматривает ответственности

Хотя ответственности за невозвращение в Украину нет, народные депутаты пытались предложить схожий законопроект.

На сегодняшний день такой ответственности нет. Народные депутаты пытаются, было несколько законопроектов, имеющих целью ввести ответственность за невозвращение мужчин в Украину,

– говорит юрист.

Это будет нарушением Конституции.

По словам Ростислава Кравца, введение такого закона не будет соответствовать нормам Конституции Украины. Более того, это, на его взгляд, нелогично.

Что касается заставить мужчин вернуться, то это не только нарушение Конституции, но и нарушение логики. Ведь поступление в Украину финансов от работников начинает превышать поступления от экспорта,

– замечает Кравец.

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