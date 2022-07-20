Тема відповідальності за неповернення до України часто набирає обертів. Усе через те, що майже всі чоловіки призовного віку, які перебувають у країні, не мають права виїхати за кордон.

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Але відповідальність за це під час воєнного стану не встановлена. Про це розповів юрист Ростислав Кравець 19 липня.

Закон не передбачає відповідальності

Хоч відповідальності за неповернення в Україну немає, народні депутати намагалися запропонувати схожий законопроєкт.

На сьогодні такої відповідальності немає. Народні депутати намагаються, було кілька законопроєктів, які мають на меті ввести відповідальність за неповернення чоловіків в Україну,

– каже юрист.

Це буде порушенням Конституції

За словами Ростислава Кравця, введення такого закону не відповідатиме нормам Конституції України. Ба більше, це, на його погляд, нелогічно.

Що стосується змусити чоловіків повернутись, то насправді це не лише порушення Конституції, а й порушення логіки. Адже надходження в Україну фінансів від заробітчан починає перевищувати надходження від експорту,

– зауважує Кравець.

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