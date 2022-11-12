Что украинцы чаще всего транслируют в соцсетях: исследование аналитиков

Аналитики ОО "CAT-UA: Communication Analysis Team - Ukraine" проанализировали, что украинцы чаще всего транслируют в соцсетях. По их данным, это радость и гнев.

Исследования аналитиков продолжались с 31 октября по 6 ноября. Радость присутствовала в 23% сообщений украинцев. Преимущественно это касалось сводок Генштаба, больших потерь врага, новостей о помощи союзников, возвращении России в зерновое соглашение, а также успехов ВСУ.

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Что украинцы публикуют в соцсетях

Гнев "занял" второе место, он присутствовал в 21% сообщений. В них речь шла об обстрелах городов и инфраструктуры, обесточении, военных преступлениях кафиров в Херсонской области, гневе на Иран за поставку оружия, эпизодически – в постах о предателях и с критикой власти.

Результаты исследований также свидетельствуют о том, что без событий на фронте внимание к войне приходит, поэтому украинцы переключаются на другие темы. Несколько недель подряд происходило сокращение количества сообщений на военные темы до рекордного минимума.

Отмечают, что украинцы, настроенные на споры, как по политике – смена руководства Нафтогаза и Довженко-Центра, госбюджет – 2023, иногда с привлечением ботоферм, но в большей степени с участием обычных людей – так и по спорам за "линиями разделения", скажем, кто хорошо, а кто плохо экономит электричество.

Украинцы тратят время на ссоры в сети

Аналитики также указывают на то, что украинцы часто тратят время на взаимные ссоры, которые якобы плохо влияют на доверие и взаимодействие. Мол, есть много сообщений, часто разделяющих украинцев.

Например, экономят ли люди электроэнергию, достаточно ли работают на победу. Эксперты отмечают, что возможно это настроение возникло не само по себе, а есть кем-то навеянный.

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Возможность открыто критиковать власть – это фундаментальная черта демократии. Однако постоянная критика в адрес государства и его представителей, еще и в условиях полномасштабной внешней агрессии, вряд ли служит общественному благу, отмечают эксперты.

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей подчеркнул, что важно удерживать баланс между критикой и освещением успехов.

В Украине – демократия и свобода мысли, которая и делает нас сильнее. Главное – удерживать баланс между конструктивной критикой и освещением историй-успехов, которые становятся примерами для подражаний и изменения социального поведения к лучшему. Это важно, тем более в то время, когда страна ведет войну за свое физическое выживание,

– сказал он.

Как настроены украинцы в войне против России

Согласно данным аналитиков, в исследованный период 15% постов соответствовали пророссийским взглядам , 85% проукраинским.

Пророссийские сообщения чаще всего следуют в фарватере знакомых нарративов. Украина обстреливает оккупированные территории – 16%. Российские войска ведут наступление, уничтожают украинцев – 10%. Жизнь налаживается на освобожденных Россией территориях – 3%. Российские войска обороняют освободившиеся территории – 3%. Граждане освобожденных от Украины территорий поддерживают Путина – 3%. Запад представляет угрозу для России – 3%. Российская армия профессиональна – 3%. Российские войска уничтожают западную технику в Украине – 3%.

Патриотически настроенные украинцы чаще всего писали о том, что украинская армия успешно уничтожает кафиров на поле боя, захватывает и уничтожает российскую военную технику – 9%. Украинские города под обстрелами, ситуация тяжелая – 8%. Жизнь длится – 5%. Мир поддерживает Украину – 5%. Украинцы организуются для обороны во время войны – 4%. Украинцы гордятся, благодаря ВСУ – 4%. Россияне совершают военные преступления – 3%. Военные потери России растут – 3%.

Согласно методологии исследования, авторы которых идентифицировали себя как жители Украины, ежедневно случайным образом выделяется 1050 сообщений, что составляет примерно 0,25% от общего количества. Такое исследование считается репрезентативным.