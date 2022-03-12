То, что в Украине сегодня, будет в Европе завтра, – Зеленский

Украинские защитники и защитницы уже третью неделю уничтожают российских оккупантов. Внимание всего цивилизованного мира приковано к событиям в Украине.

Запад наносит удар стране-агрессору серьезными санкциями, впрочем этого все еще недостаточно. В ходе встречи с иностранными журналистами 12 марта Владимир Зеленский напомнил, что то, что сегодня происходит в Украине, может произойти в Европе уже завтра.

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Европа и мир должны делать больше

Зеленский подчеркнул, что люди выходят на площади по всему миру не просто так – они знают и заявляют, что Европа и мир должны делать больше, чтобы остановить войну.

Если бы принятых мер было достаточно, то люди на площадях бы аплодировали своим лидерам и выражали благодарность, однако этого пока не происходит.

То, что сейчас в Украине (решительное сопротивление – ред. 24 канал) – это отражение мировоззрения в целом на свободу, на права человека. То, что в Украине сегодня (война – ред. 24 канал), это будет в Европе завтра,

– подытожил Зеленский.

К слову, Зеленский подчеркнул, что для того, чтобы война не пришла в остальные страны Европы, все сегодня должны бороться за себя, за свою жизнь и свободу, но в Украине – кто как может.

Беседа Зеленского с иностранными журналистами 12 марта: смотрите видео