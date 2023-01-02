Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, в Белом доме понимают, что все заявления Путина – это устрашение и провокация.

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Как американские чиновники видят развитие войны в Украине

В начале полномасштабного вторжения многим чиновникам казалось, что Украина продержится всего три дня.

Однако посол отметила, что она никогда не слышала подобных высказываний от союзников. По ее словам, правительство США обсуждает разные сценарии развития события и учитывает риски, ведь правительство любой страны отвечает перед своим народом.

Все заявления из России, какими бы дикими и лживыми мы их ни считали, мы же понимали с самого начала – Путин запугивает всех. А мы показали, что можем не дать захватить Киев, что можем освободить Киевскую область, а затем – Харьковскую,

– отметила Маркарова.

Основная задача дипломатов, по мнению посла, предоставлять информацию, убеждать, наладить сотрудничество, чтобы все демократические страны были в одном информационном поле.

Будут ли помогать США и дальше

Маркарова заверила, что ни от кого в Белом доме не звучало утверждение о "захвате Украины за три дня".

"Конечно, была большая обеспокоенность. Конечно, чувствовалось, будто это разговор с друзьями, которые искренне тебе сочувствуют, сочувствуют уже на фаталистическом уровне. Но никогда такого не было, что "мы вам не будем помогать" или "зачем вам помогать". Я не слышала этого ни от Пентагона, ни от Белого дома, ни от Конгресса», – рассказала посол.

Она подчеркнула, что в настоящее время посольство ведет активные коммуникации с коллегами по обмену информации. Это, по мнению посла, позволит понять, что происходит на поле боя.

По словам Маркаровой, чем больше партнеры понимают, что происходит на фронте, тем больше помогают.

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