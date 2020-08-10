Активисты группы "Ихтамнет_м0209", с которыми волонтеры InformNapalm плодотворно сотрудничали по выявлению российских наемников так называемой ППК "Вагнера", провели анализ недавнего задержания боевиков под Минском.

Про факти, які дозволяють зрозуміти, що насправді робила група російських найманців в Білорусі – читайте у відеоблозі InformNapalm на 24 каналі.

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Факт 1. У ЗМІ повідомляли, що у Білорусь заїхала група, чисельністю до 200 людей.

Це як раз одна ротація – повноцінна рота, посилена снайперськими групами. І, як для міських операцій – відділеннями візуального спостереження та інформаційної підтримки.

Факт 2. Затримано поки тільки 32 бойовики, які були разом у одній групі, а також ще одного окремо.

Ця чисельність відповідає одному взводу. Серед затриманих був як мінімум один командир снайперської групи – Андрій Бакунович, що додатково підтверджує перший факт.



Один із затриманих – Андрій Бакунович / Фото "Миротворець"

Ймовірно, що до кожного з 4 взводів було додано по одній снайперській групі. Разом це – не менше ніж 12 снайперів.

Факт 3. Група зайшла на територію Білорусі за кілька тижнів до початку активних електоральних процесів в країні.

Точно так само в кінці лютого 2014 року особи, які перебувають в списках кадрового складу "групи Вагнера", організовано, по 5 – 15 осіб, заходили в Крим. Робили вони це через поромну переправу "Кавказ – Керч" і так само компактно селилися в місцевих готелях.

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Факт 4. Російські дипломати та ЗМІ намагаються переконати, нібито найманці перебували у Білорусі транзитом.

Проте підрозділи ПВК "Вагнера" ще задовго до карантину через COVID-19 ніколи не користувалися регулярними авіарейсами, аби добиратися до військових таборів на Близькому Сході та в Африці. До того ж, при відкритих аеропортах в Росії.

Всі перельоти здійснювалися бортами 223-го льотного загону МО РФ. Або ж спеціальними чартерами без проходження прикордонного контролю РФ – це задокументовано українськими спецслужбами.



"Гібридна" логістика вагнерівців / Фото СБУ

Факт 5. У матеріалах СБУ також містяться докази того, що саме вагнерівці брали участь у придушенні демократичних протестів в Судані. Були опубліковані списки тих, хто там був безпосередньо.

І серед тих вагнерівців, які були затримані зараз в Мінську, як мінімум двоє – Олексій Волгін та Володимир Лі – були в Судані під час розгону протестів.



Олексій Волгін та Володимир Лі / Фото "Миротворець"

Факт 6. У кадр на відео затримання потрапив не тільки листок з написами арабською молитви прощення, а й скетч-карта для поповнення мобільного телефону суданського оператора зв'язку. На ній зображена мечеть Хатмія в місті Кассала (Судан).

Купити "поповняшки" суданських мобільних операторів в РФ і в Білорусі практично неможливо. Це може означати тільки одне: в Білорусь прибули не для того, щоб полетіти в умовний Судан, а навпаки – прибули з Судану ті, хто раніше там був у "відрядженні"



Картка для поповнення рахунку, яка потрапила у кадр /Скриншот з відео

Якраз у Волгіна і Лі могли завалятися в сумках папірці арабською і суданська картка для поповнення мобільного.

Факт 7. Українські спецслужби останні 6 років тісно співпрацюють з розвідками країн-членів НАТО. Вочевидь, що у кожної країни НАТО в розпорядженні є повні списки кадрового складу групи "Вагнера".

Зокрема в Туреччини, якій особливо цікаві російські найманці, бо вони воюють проти її солдат в Лівії. А дані таких осіб як Олексій Волгін взагалі вказані на офіційному сайті СБУ. Тому версія, що російські бойовики нібито могли планувати переліт у Туреччину не витримує критики.

Факт 8. У затриманих бойовиків були знайдені персональні армійські жетони з особистими номерами. До того ж, як раз тієї серії "М", яка і використовується в групі "Вагнера".



Жетони, знайдені у затриманих бойовиків / Скриншот з відео

Факт 9. Всі підконтрольні російським спецслужбам ЗМІ у властивій їм істеричній манері почали пропихати фейкові версії на виправдання затриманих громадян РФ. Мовляв, це "страйкболісти" або взагалі прості охоронці, які легально летіли через Туреччину.

Що це означає?

Спецслужби Білорусі, можливо, завдяки західним колегам, затримали одну з декількох груп, які працюють на російську військову розвідку.

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Ця група, ймовірно, планувала спровокувати ескалацію під час прогнозованих протестів на тлі електоральних процесів, зокрема з використанням снайперського вогню по мирному населенню – як це було в Києві в лютому 2014 року.

РФ планувала дестабілізувати ситуацію в Білорусі до тієї міри, щоб у Путіна були підстави ввести "миротворчий" контингент для "наведення ладу", а по суті – зробити аншлюс Білорусі.

Значний суспільний розголос, можливо, змусить РФ відкласти цей план та відкликати інших членів групи. Хоча, не виключені й інші сценарії дестабілізації, коли Путін вирішить йти ва-банк.