Такое мнение 24 Каналу высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, отметив, что, если их соединить, то это будет ширина наступления дивизии. Пока враг привлек не более 15% своих сил.
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"Они сейчас готовятся. Приостановлены наступательные действия, линия фронта стабилизирована, но задача россиян – согласно учебникам", – подчеркнул Гетьман.
Первой частью задач врага было создать плацдарм соответствующего размера, с которого можно потом вести наступление, подтянуть силы и попытаться продвигаться дальше. Не является большой тайной, что оккупанты пытаются как можно ближе подойти к Харькову. Все, чтобы держать этот город под прицельным артиллерийским огнем.
Захватчики прекрасно понимают, что таким количеством сил и средств как одна дивизия они не смогут захватить или окружить этот город. Однако, пытаться подойти к Харькову – они будут.
Их действия просматриваются довольно прозрачно, и они действуют согласно обычным военным правилам. Понятно, что они делают и что они планируют делать,
– сказал майор запаса.
Ветеран российско-украинской войны убежден, чтобы захватить этот город, надо большое количество сил и средств. Харьков – очень сложный. Там есть три уровня – этажи, асфальт и подземная коммуникация.
"Это как большая крепость. Они прекрасно понимают, что для того, чтобы захватить такой город, сколько надо сил и средств. Ничего они там не захватят и окружить не смогут", – отметил майор запаса.
Какая ситуация на Харьковском направлении: смотрите на карте
Вторая волна наступления
Сейчас противнику 20 – 30 километров до Харькова. Захватчики хотят продвинуться на 10 – 15 километров ближе. Так они смогут обстреливать Харьков из артиллерии. Впрочем, не факт, что оккупанты это обязательно будут делать и не факт, что им удастся продвинуться.
Гетьман считает, что сейчас закончилась первая волна наступления врага. В то же время стоит ожидать второй.
"Мы все знаем, что они будут подтягивать резервы. Ожидали, что в конце мая – начале июня будет наибольшее обострение на фронте. Вероятнее всего, одним из мест обострения – это будет Харьковское направление", – сказал ветеран российско-украинской войны.
Россия наступает на Харьковщине
- Украинские военные стабилизировали ситуацию на Харьковском направлении. В частности, говорится о городе Волчанск. В то же время спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин отметил, что ситуация и оперативная обстановка на Харьковщине остается сложной. Она динамично меняется.
- Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что враг не собирается окапываться на тех позициях, которые сейчас занимает. Россияне планируют двигаться дальше, чтобы захватить Волчанск. Также оккупанты подтягивают свои силы с Купянского направления, чтобы усилить свои подразделения.
- Аналитики Института изучения войны отметили, что захват Волчанска – это одна из ключевых тактических целей первой фазы наступления врага. Следующая фаза – может быть способом продвинуться к Большому Бурлуку.