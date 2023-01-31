Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов. 24 Канал. Он убежден, что после капитуляции Кремля Запад выдвинет России четкие условия.
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Жданов убежден, что задержки с поставкой в Украину оружия связаны с картельным сговором, но не против Украины.
Картельный сговор существует по России,
– заметил говорящий.
Ответ России
Украина борется за свое выживание и за демократические ценности, подчеркнул военный эксперт. Ее поддерживает в этом весь цивилизованный мир.
Вероятно, в цивилизованном мире принято решение убрать Россию из мирового геополитического Олимпа. Это будем путем военного поражения,
– добавил эксперт.
Он убежден, что Запад решил опустить Россию до уровня стран третьего мира за то, что ее лидер "решил доказать всему миру, что политик номер один и пошел войной на Украину". Поэтому Запад решил поставлять оружие в Украину, чтобы нанести абсолютное поражение Москве.
Жданов о поставках западного вооружения: смотреть видео
Война регулируется количеством оружия
По словам Жданова, ход боевых действий регулируется снабжением западного вооружения. Но наступает момент, когда даже количество живой силы не будет решающим и оккупационному российскому войску придется отступать к границе Украины.
Жданов убежден, что поражение России приведет к глубокому политическому кризису внутри России. Поэтому новый "политический клан", который придет к власти, будет согласен на многие условия, которые ему выдвинут мировые лидеры.
Мы понимаем, что это бандитская страна, вставшая на фашистские рельсы,
– добавил говорящий.
Условия России после поражения
Жданов предполагает, что после поражения России основные условия к нему будут заключаться в контроле над ядерным оружием, полное ядерное разоружение России в обмен на снятие санкций и подпись договора на предложенных Западом условиях. Даже сейчас страны, на которые ориентируется Россия, выдвигают жесткое условие – не использовать ядерное оружие.
Даже сам факт конвенционной войны сегодня очень вредит Китаю. Он настаивает, чтобы Россия поскорее прекратила эту войну. Китаю все равно, как и на каких условиях, но война должна быть завершена,
– подчеркнул Жданов.
Запад увеличивает поставки оружия в Украину: последнее
- Франция и Италия приняли решение о снабжение 700 ракет для ЗРК SAMP-T.
- Франция также направит дополнительные самоходные артиллерийские установки Caesar. Также Франция и Австралия договорились о совместном производстве 155-миллиметровых снарядов для помощи Украине. Они планируют выпустить несколько тысяч подобных боеприпасов.
- В МИД заявили, что первые 100 западных танков Украина может получить уже в течение трех месяцев.