Об этом 24 каналу рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. Ранее сообщалось о том, что оккупант жалуется на ложь России о войне .
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России нельзя помогать
Романова отметила, что Россия из своего "болота" должна выбираться сама, без помощи посторонних стран. Все население, вся страна должны почувствовать, что они совершили в Украине. Весь мир будет заниматься восстановлением Украины, и России у этого "пирога" не должно быть ни в каком виде.
Иначе через 20 или через 50 лет все повторится. Новый Путин нападет на новую Украину Это нужно почувствовать до конца,
– отметила российская оппозиционная журналистка.
Запад боится распада России
Она продолжила, что Запад боится распада России, и в самом деле по понятным причинам. Мир не хочет иметь дел с 6 – 7 безумными, в руках которых еще будет ядерное оружие. Ядерных шахт в России действительно много, хоть и непонятно, в каком состоянии.
"Но если говорить о будущем России, оно, вне всяких сомнений, на несколько десятилетий черное, и оно таким должно остаться. Иначе урок будет не усвоен", - подчеркнула основательница движения "Русь сидящая".
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Россия должна ответить за преступления
По ее словам, вся страна должна почувствовать наказание за ту войну, которую она совершила. Украина, конечно, этого не забудет и будет напоминать постоянно. Она заставит Россию ответить за все преступления.
Иначе мы знаем пример той же Германии. Первая мировая, Вторая мировая. Вся страна должна отвечать, отвечать должны все люди,
– подчеркнула Романова.
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