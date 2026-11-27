Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, несмотря на определенные риски для европейского единства, Киев заранее готовится к негативным вариантам развития событий.

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Почему риторика Ле Пен изменится после выборов

Политолог обратил внимание на то, что хотя Ле Пен на протяжении многих лет продвигала пророссийские нарративы и скептически относилась к евроинтеграции, в последнее время она заметно смягчает свою риторику. Саакян расценивает такие шаги как обычную политическую мимикрию ради получения голосов избирателей.

Но в любом случае кандидат Ле Пен и президент Ле Пен – это будут две разные политические фигуры, во-первых. А во-вторых, у нее с ее антирейтингом почти нулевые шансы выиграть парламентские выборы после президентских. А без парламентского большинства Ле Пен будет "хромой уткой"– отметил Олег Саакян.

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Кроме того, аналитик отметил, что альтернатива в лице левого радикала Жана-Люка Меланшона выглядит гораздо хуже для Украины. В качестве показательного примера он привел главу правительства Италии Джорджу Мелони, которая также возглавила страну на волне правого популизма, но в итоге стала одной из главных союзниц Киева.

Она сначала меняет позицию по российско-украинской войне и выступает одним из ключевых защитников Украины, а затем в целом меняет свою повестку дня в отношении Европы, европейской интеграции и отношения к правым популистам. Занимаемое место очень сильно определяет и угол зрения, и модель принятия решений– подытожил эксперт.

Таким образом, по мнению эксперта, реалии пребывания у власти и зависимость от парламента заставят Ле Пен скорректировать курс и действовать гораздо сдержаннее в отношении Украины, чем в своих предвыборных заявлениях.

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Позиция Ле Пен по поводу войны в Украине

Ранее ультраправая кандидатка отказалась назвать российского диктатора Владимира Путина военным преступником, заявив, что подобные обвинения якобы мешают мирному урегулированию.

В то же время после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году политик публично осудила агрессию Москвы и поддержала оказание гуманитарной помощи украинцам. Впрочем, Ле Пен продолжает последовательно выступать против передачи Киеву дальнобойного оружия и французских истребителей, аргументируя это риском втягивания Франции в прямой конфликт с Россией.

Также лидер "Национального объединения" неоднократно критиковала жесткие энергетические санкции против Кремля, утверждая, что они наносят больший ущерб французским потребителям, чем российской экономике, и категорически отвергает перспективы скорейшего вступления Украины в ЕС и НАТО.