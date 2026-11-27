Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, попри певні ризики для європейської єдності, Київ завчасно очікує негативних варіантів розвитку подій.

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Чому риторика Ле Пен зміниться після виборів

Політолог звернув увагу на те, що хоча Ле Пен роками просувала проросійські наративи та скептично ставилася до євроінтеграції, останнім часом вона помітно пом'якшує власну риторику. Саакян розцінює такі кроки як звичайну політичну мімікрію заради отримання голосів виборців.

Але в будь-якому разі кандидатка Ле Пен і президентка Ле Пен – це будуть дві різних політичних постаті, по-перше. А по-друге, в неї з її антирейтингом майже нульові шанси виграти парламентські вибори після президентських. А без парламентської більшості Ле Пен буде кульгавою качкою– зауважив Олег Саакян.

Крім того, аналітик відзначив, що альтернатива у вигляді ліворадикала Жана-Люка Меланшона виглядає набагато гіршою для України. Як показовий приклад він навів главу уряду Італії Джорджу Мелоні, яка також очолила країну на хвилі правого популізму, але зрештою стала однією з головних союзниць Києва.

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Вона змінює позицію спочатку по російсько-українській війні і виступає одним з ключових адвокатів України, а потім в цілому змінює свій порядок денний стосовно Європи, європейської інтеграції і відношення до правих популістів. Місце сидіння дуже серйозно визначає і кут зору, і модель прийняття рішень– підсумував експерт.

Отже, на переконання експерта, реалії перебування при владі та залежність від парламенту змусять Ле Пен скоригувати курс і діяти набагато стриманіше щодо України, ніж у своїх передвиборчих заявах.

Позиція Ле Пен щодо війни в Україні

Раніше ультраправа кандидатка відмовилася назвати російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем, заявивши, що подібні звинувачення нібито заважають мирному врегулюванню.

Водночас після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році політикиня публічно засудила агресію Москви та підтримала надання гуманітарної допомоги українцям. Утім, Ле Пен продовжує послідовно виступати проти передання Києву далекобійної зброї та французьких винищувачів, аргументуючи це ризиком втягнення Франції у прямий конфлікт із Росією.

Також лідерка "Національного об'єднання" неодноразово критикувала жорсткі енергетичні санкції проти Кремля, стверджуючи, що вони шкодять французьким споживачам сильніше, ніж російській економіці, та категорично відкидає перспективи якнайшвидшого вступу України в ЄС і НАТО.