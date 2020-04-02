Что больше всего беспокоит украинцев во время пандемии коронавируса: опрос

Во время пандемии коронавируса в мире украинцы больше всего переживают о здоровье своих близких. Меньше людей волнует угроза потерять свою работу и сложности с ведением предпринимательской деятельности.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного КМИС с 27 по 30 марта. Так, у украинцев спросили, какие проблемы и сложности беспокоят их больше всего.

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Чего больше всего боятся украинцы:

Переживают за здоровье близких – 38%;

Сильно выросли цены на продукты – 29%;

Сложно купить средства индивидуальной защиты: маску, перчатки, жидкость для дезинфекции – 27%;

Возникли финансовые трудности – 20%;

Опасаются, что не смогут получить медпомощь в случае необходимости – 20%;

Боятся заболеть – 12%;

Постоянно переживают из-за неопределенности ситуации – 12%;

Нужно поехать в другое место, но не работает транспорт – 11%;

Нужно ездить на работу, но общественного транспорта почти нет – 10%;

Возникли сложности с покупкой продуктов и необходимых в быту вещей – 6%;

Отправили в неоплачиваемый отпуск – 5%;

Грозит потеря работы – 4%;

Сложно вести предпринимательскую деятельность – 4%.

Заметим, что результаты другого социологического исследования, проведенного Info Sapiens, тоже сводятся к тому, что украинцы больше всего боятся заразиться COVID-19, а также – не получить надлежащей медицинской помощи.

КМИС провел свое исследование с 27 по 30 марта методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Были проведены 1500 интервью, погрешность не превышает 3%.

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