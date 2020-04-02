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      Что больше всего беспокоит украинцев во время пандемии коронавируса: опрос

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      Украинцы больше всего заботятся о здоровье родных / Иллюстративное фото / Getty images

      Во время пандемии коронавируса в мире украинцы больше всего переживают о здоровье своих близких. Меньше людей волнует угроза потерять свою работу и сложности с ведением предпринимательской деятельности.

      Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного КМИС с 27 по 30 марта. Так, у украинцев спросили, какие проблемы и сложности беспокоят их больше всего.

      К теме Как украинцы оценивают действия власти в борьбе с коронавирусом

      Чего больше всего боятся украинцы:

      • Переживают за здоровье близких – 38%;
      • Сильно выросли цены на продукты – 29%;
      • Сложно купить средства индивидуальной защиты: маску, перчатки, жидкость для дезинфекции – 27%;
      • Возникли финансовые трудности – 20%;
      • Опасаются, что не смогут получить медпомощь в случае необходимости – 20%;
      • Боятся заболеть – 12%;
      • Постоянно переживают из-за неопределенности ситуации – 12%;
      • Нужно поехать в другое место, но не работает транспорт – 11%;
      • Нужно ездить на работу, но общественного транспорта почти нет – 10%;
      • Возникли сложности с покупкой продуктов и необходимых в быту вещей – 6%;
      • Отправили в неоплачиваемый отпуск – 5%;
      • Грозит потеря работы – 4%;
      • Сложно вести предпринимательскую деятельность – 4%.

      Заметим, что результаты другого социологического исследования, проведенного Info Sapiens, тоже сводятся к тому, что украинцы больше всего боятся заразиться COVID-19, а также – не получить надлежащей медицинской помощи.

      КМИС провел свое исследование с 27 по 30 марта методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Были проведены 1500 интервью, погрешность не превышает 3%.

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случая заражения коронавирусом. Умерли 20 человек, выздоровели – 13.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
      • Вскоре по всей Украине могут начать действовать еще более строгие ограничения, среди них – обязательный масочный режим, запрет на посещение парков (с исключениями), запрет посещения общественных мест для детей в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Социологическое исследование Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19
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