Что больше всего беспокоит украинцев во время пандемии коронавируса: опрос
Во время пандемии коронавируса в мире украинцы больше всего переживают о здоровье своих близких. Меньше людей волнует угроза потерять свою работу и сложности с ведением предпринимательской деятельности.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного КМИС с 27 по 30 марта. Так, у украинцев спросили, какие проблемы и сложности беспокоят их больше всего.
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Чего больше всего боятся украинцы:
- Переживают за здоровье близких – 38%;
- Сильно выросли цены на продукты – 29%;
- Сложно купить средства индивидуальной защиты: маску, перчатки, жидкость для дезинфекции – 27%;
- Возникли финансовые трудности – 20%;
- Опасаются, что не смогут получить медпомощь в случае необходимости – 20%;
- Боятся заболеть – 12%;
- Постоянно переживают из-за неопределенности ситуации – 12%;
- Нужно поехать в другое место, но не работает транспорт – 11%;
- Нужно ездить на работу, но общественного транспорта почти нет – 10%;
- Возникли сложности с покупкой продуктов и необходимых в быту вещей – 6%;
- Отправили в неоплачиваемый отпуск – 5%;
- Грозит потеря работы – 4%;
- Сложно вести предпринимательскую деятельность – 4%.
Заметим, что результаты другого социологического исследования, проведенного Info Sapiens, тоже сводятся к тому, что украинцы больше всего боятся заразиться COVID-19, а также – не получить надлежащей медицинской помощи.
КМИС провел свое исследование с 27 по 30 марта методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Были проведены 1500 интервью, погрешность не превышает 3%.
Коронавирус в Украине: основное
- По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случая заражения коронавирусом. Умерли 20 человек, выздоровели – 13.
- Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
- Вскоре по всей Украине могут начать действовать еще более строгие ограничения, среди них – обязательный масочный режим, запрет на посещение парков (с исключениями), запрет посещения общественных мест для детей в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых.
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