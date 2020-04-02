Що найбільше турбує українців під час пандемії коронавірусу: опитування

У час пандемії коронавірусу у світі українці найбільше непокоються за здоров’я своїх близьких. Найменше людей хвилює загроза втратити свою роботу та складнощі з веденням підприємницької діяльності.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного КМІС з 27 по 30 березня. Так, в українців запитали, які проблеми і складнощі турбують їх найбільше.

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Чого найбільше побоюються українці:

Переживають за здоров’я близьких – 38%;

Сильно зросли ціни на продукти – 29 %;

Складно купити засоби індивідуального захисту: маску, рукавички, рідину для дезінфекції – 27%

Виникли фінансові труднощі – 20%;

Побоюються, що не зможуть отримати меддопомоги в разі потреби – 20%;

Бояться захворіти – 12%;

Постійно переживають через невизначеність ситуації – 12%;

Потрібно поїхати в інше місце, але не працює транспорт – 11%;

Потрібно їздити на роботу, але громадського транспорту майже немає – 10%;

Виникли складнощі з купівлею продуктів та необхідних у побуті речей – 6%;

Відправили у неоплачувану відпустку – 5%;

Загрожує втрата роботи – 4%;

Складно вести підприємницьку діяльність – 4%.

Зауважимо, що результати іншого соціологічного дослідження, проведеного Info Sapiens, теж зводяться до того, що українці найбільше бояться інфікуватися COVID-19, а також – не отримати належної медичної допомоги.

КМІС провів своє дослідження з 27 по 30 березня методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Були проведені 1500 інтерв'ю, похибка не перевищує 3%.

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