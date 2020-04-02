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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Що найбільше турбує українців під час пандемії коронавірусу: опитування

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      Українці найбільше переймаються здоров'ям рідних / Ілюстративне фото / Getty images

      У час пандемії коронавірусу у світі українці найбільше непокоються за здоров’я своїх близьких. Найменше людей хвилює загроза втратити свою роботу та складнощі з веденням підприємницької діяльності.

      Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного КМІС з 27 по 30 березня. Так, в українців запитали, які проблеми і складнощі турбують їх найбільше.

      До теми Як українців оцінюють дії влади у боротьбі з коронавірусом

      Чого найбільше побоюються українці:

      • Переживають за здоров’я близьких – 38%;
      • Сильно зросли ціни на продукти – 29 %;
      • Складно купити засоби індивідуального захисту: маску, рукавички, рідину для дезінфекції – 27%
      • Виникли фінансові труднощі – 20%;
      • Побоюються, що не зможуть отримати меддопомоги в разі потреби – 20%;
      • Бояться захворіти – 12%;
      • Постійно переживають через невизначеність ситуації – 12%;
      • Потрібно поїхати в інше місце, але не працює транспорт – 11%;
      • Потрібно їздити на роботу, але громадського транспорту майже немає – 10%;
      • Виникли складнощі з купівлею продуктів та необхідних у побуті речей – 6%;
      • Відправили у неоплачувану відпустку – 5%;
      • Загрожує втрата роботи – 4%;
      • Складно вести підприємницьку діяльність – 4%.

      Зауважимо, що результати іншого соціологічного дослідження, проведеного Info Sapiens, теж зводяться до того, що українці найбільше бояться інфікуватися COVID-19, а також – не отримати належної медичної допомоги.

      КМІС провів своє дослідження з 27 по 30 березня методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Були проведені 1500 інтерв'ю, похибка не перевищує 3%.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 2 квітня в Україні зафіксували 804 випадки зараження коронавірусом. Померли 20 людей, одужали – 13.
      • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
      • Невдовзі по всій Україні можуть почати діяти ще суворіші обмеження, серед них – обов'язковий масковий режим, заборона на відвідини парків (із винятками), заборона відвідин громадських місць для дітей віком до 16 років без супроводу дорослих.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Соціологічне дослідження Новини України Новини політики
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