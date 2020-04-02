Що найбільше турбує українців під час пандемії коронавірусу: опитування
У час пандемії коронавірусу у світі українці найбільше непокоються за здоров’я своїх близьких. Найменше людей хвилює загроза втратити свою роботу та складнощі з веденням підприємницької діяльності.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного КМІС з 27 по 30 березня. Так, в українців запитали, які проблеми і складнощі турбують їх найбільше.
До теми Як українців оцінюють дії влади у боротьбі з коронавірусом
Чого найбільше побоюються українці:
- Переживають за здоров’я близьких – 38%;
- Сильно зросли ціни на продукти – 29 %;
- Складно купити засоби індивідуального захисту: маску, рукавички, рідину для дезінфекції – 27%
- Виникли фінансові труднощі – 20%;
- Побоюються, що не зможуть отримати меддопомоги в разі потреби – 20%;
- Бояться захворіти – 12%;
- Постійно переживають через невизначеність ситуації – 12%;
- Потрібно поїхати в інше місце, але не працює транспорт – 11%;
- Потрібно їздити на роботу, але громадського транспорту майже немає – 10%;
- Виникли складнощі з купівлею продуктів та необхідних у побуті речей – 6%;
- Відправили у неоплачувану відпустку – 5%;
- Загрожує втрата роботи – 4%;
- Складно вести підприємницьку діяльність – 4%.
Зауважимо, що результати іншого соціологічного дослідження, проведеного Info Sapiens, теж зводяться до того, що українці найбільше бояться інфікуватися COVID-19, а також – не отримати належної медичної допомоги.
КМІС провів своє дослідження з 27 по 30 березня методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Були проведені 1500 інтерв'ю, похибка не перевищує 3%.
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на 2 квітня в Україні зафіксували 804 випадки зараження коронавірусом. Померли 20 людей, одужали – 13.
- Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
- Невдовзі по всій Україні можуть почати діяти ще суворіші обмеження, серед них – обов'язковий масковий режим, заборона на відвідини парків (із винятками), заборона відвідин громадських місць для дітей віком до 16 років без супроводу дорослих.
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