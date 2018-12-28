Что больше всего любят смотреть в России: впечатляющая статистика

Пропагандистское ток-шоу "60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым стало самым популярным телепроектом 2018 года. По мнению россиян, лучшим отечественным фильмом является "Движение вверх".

Среди актеров уже несколько лет подряд лидирует Сергей Безруков.

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Лучшим российским музыкантом признан Филипп Киркоров. Зато определить лучшего из писателей не удалось. В лидерах – Дарья Донцова, Александр Пушкин и Захар Прилепин.



Лучшие писатели по версии россиян

Самым популярным политиком 2018 года стал Владимир Путин, зато второй по популярности – Сергей Лавров.



Самый популярный политик 2018 года Владимир Путин

Девять процентов симпатий на себя перетащил Сергей Шойгу. Практически одинаковый индекс популярности у Дмитрия Медведева и Владимира Жириновского.

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