Что больше всего любят смотреть в России: впечатляющая статистика
Пропагандистское ток-шоу "60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым стало самым популярным телепроектом 2018 года. По мнению россиян, лучшим отечественным фильмом является "Движение вверх".
Среди актеров уже несколько лет подряд лидирует Сергей Безруков.
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Лучшим российским музыкантом признан Филипп Киркоров. Зато определить лучшего из писателей не удалось. В лидерах – Дарья Донцова, Александр Пушкин и Захар Прилепин.
Лучшие писатели по версии россиян
Самым популярным политиком 2018 года стал Владимир Путин, зато второй по популярности – Сергей Лавров.
Самый популярный политик 2018 года Владимир Путин
Девять процентов симпатий на себя перетащил Сергей Шойгу. Практически одинаковый индекс популярности у Дмитрия Медведева и Владимира Жириновского.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" смотрите здесь.
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