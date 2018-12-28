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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
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      Что больше всего любят смотреть в России: впечатляющая статистика

      65 Читати новину українською

      Пропагандистское ток-шоу "60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым стало самым популярным телепроектом 2018 года. По мнению россиян, лучшим отечественным фильмом является "Движение вверх".

      Среди актеров уже несколько лет подряд лидирует Сергей Безруков.

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      Лучшим российским музыкантом признан Филипп Киркоров. Зато определить лучшего из писателей не удалось. В лидерах – Дарья Донцова, Александр Пушкин и Захар Прилепин.

      Найкращі письменники за версією росіян
      Лучшие писатели по версии россиян

      Самым популярным политиком 2018 года стал Владимир Путин, зато второй по популярности – Сергей Лавров.

      Найпопулярніший політик 2018 року Володимир Путін
      Самый популярный политик 2018 года Владимир Путин

      Девять процентов симпатий на себя перетащил Сергей Шойгу. Практически одинаковый индекс популярности у Дмитрия Медведева и Владимира Жириновского.

      Полный выпуск программы "Вести Кремля" смотрите здесь.

      Теги: Новости России Статистика Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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