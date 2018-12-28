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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Що найбільше полюбляють дивитися у Росії: вражаюча статистика

      313 Читать новость на русском

      Пропагандиське ток-шоу "60 минут" з Ольгою Скабєєвою и Євгеном Поповим стало найпопулярнішим телепроектом 2018 року. На думку росіян, кращим вітчизняним фільмом є "Движение вверх".

      Серед акторів вже кілька років поспіль лідирує Сергій Безруков.

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      Найкращим російським музикантом визнано Філіпа Кіркорова. Натомість визначити кращого з письменників не вдалося. У лідерах – Дар'я Донцова, Олександр Пушкін та Захар Прилепин. 

      Найкращі письменники за версією росіян
      Найкращі письменники за версією росіян

      Найпопулярнішим політиком 2018 року став Володимир Путін, натомість другий за популярністю – Сергій Лавров.

      Найпопулярніший політик 2018 року Володимир Путін
      Найпопулярніший політик 2018 року Володимир Путін

      Дев'ять процентів симпатій на себе перетягнув Сергій Шойгу. Практично однаковий індекс популярності у Дмитра Мєдвєдєва та Володимира Жириновського.

      Повний випуск програми "Вєсті Кремля" дивіться тут.

      Теги: Новини Росії Статистика Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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