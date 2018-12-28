Що найбільше полюбляють дивитися у Росії: вражаюча статистика

Пропагандиське ток-шоу "60 минут" з Ольгою Скабєєвою и Євгеном Поповим стало найпопулярнішим телепроектом 2018 року. На думку росіян, кращим вітчизняним фільмом є "Движение вверх".

Серед акторів вже кілька років поспіль лідирує Сергій Безруков.

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Найкращим російським музикантом визнано Філіпа Кіркорова. Натомість визначити кращого з письменників не вдалося. У лідерах – Дар'я Донцова, Олександр Пушкін та Захар Прилепин.



Найкращі письменники за версією росіян

Найпопулярнішим політиком 2018 року став Володимир Путін, натомість другий за популярністю – Сергій Лавров.



Найпопулярніший політик 2018 року Володимир Путін

Дев'ять процентів симпатій на себе перетягнув Сергій Шойгу. Практично однаковий індекс популярності у Дмитра Мєдвєдєва та Володимира Жириновського.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" дивіться тут.