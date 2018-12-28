Що найбільше полюбляють дивитися у Росії: вражаюча статистика
Пропагандиське ток-шоу "60 минут" з Ольгою Скабєєвою и Євгеном Поповим стало найпопулярнішим телепроектом 2018 року. На думку росіян, кращим вітчизняним фільмом є "Движение вверх".
Серед акторів вже кілька років поспіль лідирує Сергій Безруков.
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Найкращим російським музикантом визнано Філіпа Кіркорова. Натомість визначити кращого з письменників не вдалося. У лідерах – Дар'я Донцова, Олександр Пушкін та Захар Прилепин.
Найкращі письменники за версією росіян
Найпопулярнішим політиком 2018 року став Володимир Путін, натомість другий за популярністю – Сергій Лавров.
Найпопулярніший політик 2018 року Володимир Путін
Дев'ять процентів симпатій на себе перетягнув Сергій Шойгу. Практично однаковий індекс популярності у Дмитра Мєдвєдєва та Володимира Жириновського.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" дивіться тут.
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