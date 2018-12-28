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      Не Семочком єдиним: заступник голови СБУ здобув від держави елітну нерухомість – деталі у цифрах

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      Історію з розвідником Семочком пам'ятають усі, та звідки у нього палаци і російські паспорти – цікавить хіба надокучливих журналістів і заздрісників. Утім, є й такі силовики, які сумлінно працюють і отримують за це розкішні пентхауси у центрі Києва – від держави.

      Шість мільйонів гривень – така ціна квартири, яку отримав від держави заступник керівника СБУ Віктор Кононенко.

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      Елітна трикімнатка розташована у центрі Києва. Вартість одного метра квадратного – приблизно дві тисячі доларів або 60 тисяч гривень.

      Квартира
      Вартість одного метра квадратного – приблизно дві тисячі доларів

      Видали квартиру чиновнику у серпні, а вже в листопаді вона стала його власністю.

      Теща
      Теща Кононенка придбала у цьому ж будинку паркомісце за 40 тисяч доларів

      За чотири місяці до отримання квартири теща Кононенка придбала у цьому ж будинку паркомісце за 40 тисяч доларів.

      Декларація
      Віктор Кононенко на цю квартиру повинен був би заощаджувати майже 15 років

      Якщо вірити даним з останньої відкритої декларації, Віктор Кононенко повинен був би усі зароблені гроші заощаджувати 14 років і 4 місяці. 

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

      Теги: Корупція СБУ Сергій Семочко Ціни на нерухомість Елітна нерухомість Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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