Не Семочком єдиним: заступник голови СБУ здобув від держави елітну нерухомість – деталі у цифрах

Історію з розвідником Семочком пам'ятають усі, та звідки у нього палаци і російські паспорти – цікавить хіба надокучливих журналістів і заздрісників. Утім, є й такі силовики, які сумлінно працюють і отримують за це розкішні пентхауси у центрі Києва – від держави.

Шість мільйонів гривень – така ціна квартири, яку отримав від держави заступник керівника СБУ Віктор Кононенко.

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Елітна трикімнатка розташована у центрі Києва. Вартість одного метра квадратного – приблизно дві тисячі доларів або 60 тисяч гривень.



Вартість одного метра квадратного – приблизно дві тисячі доларів

Видали квартиру чиновнику у серпні, а вже в листопаді вона стала його власністю.



Теща Кононенка придбала у цьому ж будинку паркомісце за 40 тисяч доларів

За чотири місяці до отримання квартири теща Кононенка придбала у цьому ж будинку паркомісце за 40 тисяч доларів.



Віктор Кононенко на цю квартиру повинен був би заощаджувати майже 15 років

Якщо вірити даним з останньої відкритої декларації, Віктор Кононенко повинен був би усі зароблені гроші заощаджувати 14 років і 4 місяці.

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