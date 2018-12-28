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      Не Семочко единым: зампредседателя СБУ получил от государства элитную недвижимость – детали

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      Историю с разведчиком Семочко помнят все, и откуда у него дворцы и российские паспорта – интересует разве что надоедливых журналистов и завистников. Впрочем, есть и такие силовики, которые добросовестно работают и получают за это роскошные пентхаусы в центре Киева – от государства.

      Шесть миллионов гривен – такая цена квартиры, которую получил от государства заместитель руководителя СБУ Виктор Кононенко.

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      Элитная трехкомнатная квартира расположена в центре Киева. Стоимость одного квадратного метра – примерно две тысячи долларов или 60 тысяч гривен.

      Квартира

      Стоимость одного метра квадратного – примерно две тысячи долларов

      Выдали квартиру чиновнику в августе, а уже в ноябре она стала его собственностью.

      Теща

      Теща Кононенко приобрела в этом же доме паркоместо за 40 тысяч долларов

      За четыре месяца до получения квартиры теща Кононенко приобрела в этом же доме паркоместо за 40 тысяч долларов.

      Декларація

      Виктор Кононенко на эту квартиру должен был бы экономить почти 15 лет

      Если верить данным из последней открытой декларации, Виктор Кононенко должен был бы все заработанные деньги откладывать 14 лет и 4 месяца.

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

      Теги: Коррупция СБУ Сергей Семочко Цены на недвижимость Елитная недвижемость Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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