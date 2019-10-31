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      Что будет дальше с делом Дубневича: версия эксперта

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      Верховная Рада разрешила арестовать народного депутата Ярослава Дубневича
      Верховная Рада разрешила арестовать народного депутата Ярослава Дубневича / Фото из социальных сетей

      Доказать экономические преступления очень сложно. Братья Дубневичи – Ярослав и Богдан – фигурировали не в одном расследовании журналистов. Но насколько весомы собранные ГПУ и САП доказательства – оценят судьи.

      Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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      Очень просто собрать доказательства в экономических преступлениях. Экс-заместителю секретаря СНБО Гладковскому объявили подозрение не в отношении его военных сделок с Россией. Экс-нардепу Пашинскому – тоже, не рейдерство, а нанесение тяжких телесных повреждений. Пожалуй, Дубневичу выдвигают те обвинения, которые сейчас уже собрала ГПУ. После решения Рады будут собирать еще. Это начало,
      – считает Владимир Фесенко.

      Как отмечает политолог, процессы расследований коррупции среди чиновников продолжатся. Хотя сейчас есть проблема реорганизации прокуратуры и переход следствия в Государственное бюро расследований.

      Впрочем, по его мнению, Рябошапка является неформальным координатором антикоррупционной активности, которая будет движущей силой этих процессов. Это не последнее дело в отношении чиновников-коррупционеров, действующих и бывших. Запущено расследование в отношении экс-нардепа Микитася. Пятого президента Порошенко оставят на десерт. Но с ним будет сложнее всего по сбору доказательств.

      В чем подозревают народного депутата Ярослава Дубевича?Ярославу Дубневичу инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. В частности, народного депутата подозревают в злоупотреблении на должности председателя транспортного комитета Верховной Рады из-за влияния на должностных лиц "Укрзализныци" в результате чего государство понесло убытки на сумму 93 миллионов гривен.

      31 октября Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности Ярослава Дубневича. Кроме того, его разрешили привлечь к уголовной ответственности и арестовать. Дубневич своей вины не признает, но заявил, что не будет скрываться и готов к аресту.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Ярослав Дубневич Коррупция ГПУ Руслан Рябошапка
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