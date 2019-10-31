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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ГЕЛОВІН
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      Що буде далі зі справою Дубневича: версія експерта

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      Верховна Рада дозволила арештувати народного депутата Ярослава Дубневича
      Верховна Рада дозволила арештувати народного депутата Ярослава Дубневича / Фото з соціальних мереж

      Довести економічні злочини дуже складно. Брати Дубневичі – Ярослав і Богдан – фігурували не в одному розслідуванні журналістів. Але наскільки вагомі зібрані ГПУ і САП докази – оцінять судді.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Читайте також: Справа Дубневича: чому парламент дав дозвіл на арешт і що загрожує нардепу

      Дуже непросто зібрати докази в економічних злочинах. Ексзаступнику секретаря РНБО Гладковському оголосили підозру не щодо його військових оборудок із Росію. Екснардепу Пашинському – теж, не рейдерство, а нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Мабуть, Дубневичу висувають ті звинувачення, які наразі вже зібрала ГПУ. Після рішення Ради збиратимуть ще. Це початок,
      – вважає Володимир Фесенко.

      Як зазначає політолог, процеси розслідувань корупції серед високопосадовців триватимуть. Хоча зараз є проблема реорганізації прокуратури і перехід слідства в Державне бюро розслідувань.

      Утім, на його думку, Рябошапка є неформальним координатором антикорупційної активності, буде рушійною силою цих процесів. Це не остання справа щодо чиновників-корупціонерів, діючих і колишніх. Запущено розслідування по екснардепу Микитасю. П’ятого президента Порошенка залишать на десерт. Але з ним буде складніше всього щодо збору доказів.

      У чому підозрюють народного депутата Ярослава Дубевича? Ярославу Дубневичу інкримінують привласнення, розтраті майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем. Зокрема, народного депутата підозрюють у зловживанні на посаді голови транспортного комітету Верховної Ради через вплив на посадовців "Укрзалізниці" в результаті чого держава зазнала збитків на суму 93 мільйони гривень.

      31 жовтня Верховна Рада підтримала зняття недоторканності Ярослава Дубневича. Крім того, його дозволили притягнути до кримінальної відповідальності і арештувати. Дубневич своєї вини не визнає, але заявив, що не переховуватиметься і готовий до арешту.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Корупція Ярослав Дубневич Руслан Рябошапка ГПУ
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