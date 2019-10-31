Що буде далі зі справою Дубневича: версія експерта

Довести економічні злочини дуже складно. Брати Дубневичі – Ярослав і Богдан – фігурували не в одному розслідуванні журналістів. Але наскільки вагомі зібрані ГПУ і САП докази – оцінять судді.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Дуже непросто зібрати докази в економічних злочинах. Ексзаступнику секретаря РНБО Гладковському оголосили підозру не щодо його військових оборудок із Росію. Екснардепу Пашинському – теж, не рейдерство, а нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Мабуть, Дубневичу висувають ті звинувачення, які наразі вже зібрала ГПУ. Після рішення Ради збиратимуть ще. Це початок,

– вважає Володимир Фесенко.

Як зазначає політолог, процеси розслідувань корупції серед високопосадовців триватимуть. Хоча зараз є проблема реорганізації прокуратури і перехід слідства в Державне бюро розслідувань.

Утім, на його думку, Рябошапка є неформальним координатором антикорупційної активності, буде рушійною силою цих процесів. Це не остання справа щодо чиновників-корупціонерів, діючих і колишніх. Запущено розслідування по екснардепу Микитасю. П’ятого президента Порошенка залишать на десерт. Але з ним буде складніше всього щодо збору доказів.

У чому підозрюють народного депутата Ярослава Дубевича? Ярославу Дубневичу інкримінують привласнення, розтраті майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем. Зокрема, народного депутата підозрюють у зловживанні на посаді голови транспортного комітету Верховної Ради через вплив на посадовців "Укрзалізниці" в результаті чого держава зазнала збитків на суму 93 мільйони гривень.



31 жовтня Верховна Рада підтримала зняття недоторканності Ярослава Дубневича. Крім того, його дозволили притягнути до кримінальної відповідальності і арештувати. Дубневич своєї вини не визнає, але заявив, що не переховуватиметься і готовий до арешту.