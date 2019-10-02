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      Что будет с Донбассом: нардепы вызывают в Раду Пристайко и Хомчака

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      Что будет с Донбассом - в Раду вызывают Пристайко и Хомчака
      Верховная Рада / 24 канал

      Депутаты двух парламентских фракций "Европейской Солидарности" и "Голоса" вызывают в парламент министра иностранных дел Вадима Пристайко и главу Генштаба Руслана Хомчака. Народные избранники хотят услышать от них объяснение: что дальше будет с временно оккупированным Донбассом.

      Кроме того, народные избранники призывают президента Зеленского объяснить свою позицию относительно согласования формулы Штайнмайера в Минске. Об этом с трибуны парламента заявил нардеп от партии "Голос" Сергей Рахманин.

      Актуально: Формула Штайнмайера: что именно подписал Кучма – документ

      Позиция двух фракций – "Европейская солидарность" и "Голос", мы не успели еще согласовать это предложение с фракцией "Батькивщина": мы требуем 2 октября на 16 часов прийти в Верховную Раду министра иностранных дел Пристайко и руководителя Генерального штаба Хомчака с тем, чтобы озвучить позицию соответствующих органов власти относительно конкретных действий, которые происходят на востоке Украины,
      – подчеркнул он.

      Следует отметить: фракция "Европейской Солидарности" насчитывает 27 депутатов, а представительство "Голоса" в Совете составляет 20 депутатов.

      Также Рахманин добавил, что во время перерыва в работе парламента "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" согласовали совместное предложение к президенту Зеленскому лично донести до депутатского корпуса и общественности свою позицию по деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

      Глава парламента Дмитрий Разумков заверил: передаст предложение в МИД и Генштаб.

      Что Украина подписала в Минске и что дальше будет с Донбассом?
      Украинская делегация подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября. Впоследствии в этот же день президент Владимир Зеленский анонсировал принятие нового закона об особом статусе Донбасса. По словам президента, он будет содержать положения формулы Штайнмайера. Документ будет разрабатывать "парламент в тесном сотрудничестве и в тесном обсуждении с обществом".

      По словам Зеленского, новый закон об особом статусе начнет действовать сразу после проведения местных выборов на Донбассе.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Формула Штайнмайера Верховная Рада Европейская солидарность Партия Голос ВО Батькивщина
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