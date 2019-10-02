Що буде з Донбасом: нардепи викликають в Раду Пристайка і Хомчака

Депутати двох парламентських фракцій "Європейської Солідарності" і "Голосу" викликають до парламенту міністра закордонних справ Вадима Пристайка і главу Генштабу Руслана Хомчака. Народні обранці хочуть почути від них пояснення: що далі буде з тимчасово окупованим Донбасом.

Окрім того, народні обранці закликають президента Зеленського пояснити свою позицію щодо погодження формули Штайнмаєра у Мінську. Про це з трибуни парламенту заявив нардеп від партії "Голос" Сергій Рахманін.

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Позиція двох фракцій – "Європейська солідарність" і "Голос", ми не встигли ще погодити цю пропозицію з фракцією "Батьківщина": ми вимагаємо 2 жовтня на 16-ту годину прийти до Верховної Ради міністра закордонних справ Пристайка і керівника Генерального штабу Хомчака з тим, щоб озвучити позицію відповідних органів влади щодо конкретних дій, які відбуваються на сході України,

– наголосив він.

Слід зазначити: фракція "Європейської Солідарності" налічує 27 депутатів, а представництво "Голосу" в Раді становить 20 депутатів.

Також Рахманін додав, що під час перерви в роботі парламенту "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" погодили спільну пропозицію до президента Зеленського особисто донести до депутатського корпусу і громадськості своєї позиції щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.

Глава парламенту Дмитро Разумков запевнив: передасть пропозицію до МЗС та Генштабу.

Що Україна підписала в Мінську та що далі буде з Донбасом?Українська делегація підписала формулу Штайнмаєра під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 1 жовтня. Згодом цього ж дня президент Володимир Зеленський анонсував схвалення нового закону про особливий статус Донбасу. За словами президента, він міститиме положення формули Штайнмаєра. Документ розроблятиме "парламент у тісній співпраці та у тісному обговоренні з суспільством".



За словами Зеленського, новий закон про особливий статус почне діяти відразу після проведення місцевих виборів на Донбасі.