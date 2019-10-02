13:17
2 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Що російський спецназ забув в Осло? РФ будує репліку ракети Ілона Маска
      Вєсті Кремля
      21:15, 1 жовтня
      Вєсті.UA: Винник знов потрапив у гучний скандал. Разумков втомився і йде
      Вєсті.UA
      20:46, 1 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Що буде з Донбасом: нардепи викликають в Раду Пристайка і Хомчака

      112 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / 24 канал

      Депутати двох парламентських фракцій "Європейської Солідарності" і "Голосу" викликають до парламенту міністра закордонних справ Вадима Пристайка і главу Генштабу Руслана Хомчака. Народні обранці хочуть почути від них пояснення: що далі буде з тимчасово окупованим Донбасом.

      Окрім того, народні обранці закликають президента Зеленського пояснити свою позицію щодо погодження формули Штайнмаєра у Мінську. Про це з трибуни парламенту заявив нардеп від партії "Голос" Сергій Рахманін.

      Актуально: Формула Штайнмаєра: що саме підписав Кучма – документ

      Позиція двох фракцій – "Європейська солідарність" і "Голос", ми не встигли ще погодити цю пропозицію з фракцією "Батьківщина": ми вимагаємо 2 жовтня на 16-ту годину прийти до Верховної Ради міністра закордонних справ Пристайка і керівника Генерального штабу Хомчака з тим, щоб озвучити позицію відповідних органів влади щодо конкретних дій, які відбуваються на сході України,
      – наголосив він.

      Слід зазначити: фракція "Європейської Солідарності" налічує 27 депутатів, а представництво "Голосу" в Раді становить 20 депутатів.

      Також Рахманін додав, що під час перерви в роботі парламенту "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" погодили спільну пропозицію до президента Зеленського особисто донести до депутатського корпусу і громадськості своєї позиції щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.

      Глава парламенту Дмитро Разумков запевнив: передасть пропозицію до МЗС та Генштабу.

      Що Україна підписала в Мінську та що далі буде з Донбасом?Українська делегація підписала формулу Штайнмаєра під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 1 жовтня. Згодом цього ж дня президент Володимир Зеленський анонсував схвалення нового закону про особливий статус Донбасу. За словами президента, він міститиме положення формули Штайнмаєра. Документ розроблятиме "парламент у тісній співпраці та у тісному обговоренні з суспільством".

      За словами Зеленського, новий закон про особливий статус почне діяти відразу після проведення місцевих виборів на Донбасі.

      blog_ava
      У Росії прокоментували підписання формули Штайнмаєра
      сьогодні
      6420
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Партія Голос Європейська солідарність Війна на Донбасі Формула Штайнмаєра ВО Батьківщина
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Назрів час переглянути діяльність громадських формувань, – голова правоохоронного комітету
      сьогодні , 12:44 Назрів час переглянути діяльність громадських формувань, – голова правоохоронного комітету
      Ірина Поліщук 265
      Путін не всемогутній, – TAI
      сьогодні , 12:00 Путін не всемогутній, – TAI
      Світові Медіа 584
      Денис Монастирський: заміна Луценка на Рябошапку не повинна бути лише заміною прізвищ
      сьогодні , 10:02 Денис Монастирський: заміна Луценка на Рябошапку не повинна бути лише заміною прізвищ
      Ірина Поліщук 690
      Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: що це означає і що буде далі
      сьогодні , 09:03 Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: що це означає і що буде далі
      4435
      Лише 12% довіри: чому українці зневірилися у судах?
      сьогодні , 08:40 Лише 12% довіри: чому українці зневірилися у судах?
      Реанімаційний пакет реформ 1281
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук