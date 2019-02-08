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      Что будет с курсом гривны после выборов: объяснение экономиста

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      Курс гривны в 2019
      Курс гривны в 2019 / НБУ

      До президентских выборов гривна будет демонстрировать определенное укрепление, что в интересах нынешней власти. После выборов ситуация может измениться.

      Об этом в комментарии 24 каналу сказал экономист Андрей Новак, комментируя вопрос, как будет зависеть курс гривны от выборов.

      Накануне президентских выборов власть будет делать все возможное и невозможное, чтобы как минимум обеспечивать стабильность курса гривны, не допускать ее девальвации. А максимум – даже демонстрировать якобы экономическое улучшение, и прибегать к незначительному, но укреплению. Что мы уже наблюдаем,
      – уточнил Новак.

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      От персоны новоизбранного президента будет зависеть – какой он курс выберет. И курс гривны – тоже важный элемент экономического курса страны.

      После президентских выборов ситуация может измениться, и не в лучшую сторону. Экономист напомнил – в государственном бюджете на 2019 год указан курс 29,4. "Поскольку у нас половина экономики завязана на внешнеэкономических отношениях, то если не будет такого курса – будут значительные недопоступления в государственный бюджет от налогов. Поэтому не исключено, что после президентских выборов гривна девальвирует", – отметил Новак.

      А перед парламентскими выборами, считает он, – снова продемонстрируют незначительное укрепление гривны.

      Читайте также: Укрепится ли гривна: объяснение экономиста

      С 11 января 2019 года гривна начала расти. Зато курсы доллара и евро демонстрируют почти постоянное падение в течение трех недель.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Курсы валют Гривна
      Источник: 24 канал
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